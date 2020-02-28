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"Для многих это уже плевок": В офисе Зеленского заговорили о кандидатуре из окружения Януковича

28 февраля 2020, 07:09  •  117 • В мире
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского изучают кандидатуру Руслана Демченко, соратника Януковича, на пост главы МИД. Об этом сообщил журналист Сергей Сидоренко. По его словам, то, что такой кандидат в принципе рассматривается - "для многих это уже плевок".
Украинский журналист Сергей Сидоренко заявил о вероятном назначении соратника Януковича в команду президента Незалежной Владимира Зеленского. По его словам, на протяжении месяца в офисе Зеленского идут обсуждения по поводу нового министра иностранных дел.
В частности, пояснил журналист, речь идёт о Руслане Демченко, который, как и ряд иных кандидатов, может занять пост министра.
При этом, пояснил он, само допущение соратника изгнанного президента в качестве кандидата для многих расценивается как плевок.
По его словам, далеко не факт, что дипломату будет сделано официальное предложение. Тем более нет гарантий, что он ответит согласием, передают "Дни.ру".
Многие политически активные украинцы, по словам журналиста, рассматривают возможность подобного исхода как плевок в душу. В бытность президентом Украины Виктора Януковича Руслан Демченко выступал в качестве куратора отношений Киева и Москвы.
Примечательно, что бегство Януковича его подчинённый перенёс относительно безболезненно. Связь с Виктором Януковичем не помешала ему стать советником Петра Порошенко.

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