"Для меня важно, чтобы определённые вещи были зафиксированы": Прилепин о поправках в Конституцию

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о поправках в Конституцию. Подробнее об изменениях в Основной закон Царьграду рассказал писатель и член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Захар Прилепин.

По его словам, предполагаемые поправки в Основной закон не сделают российское государство более левым, как считают некоторые. Но все вещи в Конституции, которые будут касаться и касаются поддержки нуждающихся слоёв населения и вещей, связанных с обеспечением семьи как таковой, будут применяться на практике.

"Послание Федеральному Собранию, и то, что происходит на заседаниях комиссии, показывает, что Россия парадоксальным для нашего негласного неолиберального экономического курса образом нацелена на то, чтобы в стране было много детей, чтобы новые дети рождались, чтобы многодетные семьи получали поддержку", - сказал Захар Прилепин в интервью Царьграду.

Он отметил, что есть страны, где гражданам приходиться платить государству за право иметь больше двух детей. Есть страны, где минимизирована социальная поддержка, потому что государство не хочет лишний груз на себя взваливать. А в России всё построено противоположным образом.