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"Для меня важно, чтобы определённые вещи были зафиксированы": Прилепин о поправках в Конституцию
25 января 2020, 03:39 • 108 • Политика
Госдума единогласно одобрила в первом чтении поправки в Конституцию. "Для меня важно, чтобы определённые вещи были зафиксированы", - сказал Царьграду член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Захар Прилепин.
Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о поправках в Конституцию. Подробнее об изменениях в Основной закон Царьграду рассказал писатель и член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Захар Прилепин.
По его словам, предполагаемые поправки в Основной закон не сделают российское государство более левым, как считают некоторые. Но все вещи в Конституции, которые будут касаться и касаются поддержки нуждающихся слоёв населения и вещей, связанных с обеспечением семьи как таковой, будут применяться на практике.
Он отметил, что есть страны, где гражданам приходиться платить государству за право иметь больше двух детей. Есть страны, где минимизирована социальная поддержка, потому что государство не хочет лишний груз на себя взваливать. А в России всё построено противоположным образом.
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