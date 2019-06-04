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"Для меня это очевидно": Лавров о "выводе российских специалистов" из Венесуэлы

04 июня 2019, 21:24  •  39 • В мире
Глава российского МИД Сергей Лавров ответил на заявления США о выводе "российских специалистов" из Венесуэлы. По словам дипломата, для него очевидно, что эта новость - фейк.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал фейком заявления США о том, что Россия якобы вывела "своих людей" из Венесуэлы, о чем уведомила президента Дональда Трампа.
"Для меня это очевидно", - сказал Лавров в интервью РБК в ответ на вопрос, можно ли назвать данную информацию фейком.
При этом Лавров признался, что был удивлен, прочтя эти сообщения. По его словам, Москва никого не уведомляла.
"Он, видимо, прочел статью в "Уолл Стрит Джорнал", - сказал Лавров, отмечая, что информацию уже прокомментировали и в Ростехе, и в МИД. При этом Лавров подчеркнул, что Москва никогда не делала тайны из того, что российские эксперты обслуживают технику, которая поставлена Венесуэле, в соответствии с легитимными контрактами, подписанными еще много лет назад.
"Откуда взялась информация, что мы "доложили" американцам о том, что мы оттуда выводим наших специалистов, я даже представить не могу. Но это вызывает у меня вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США", - подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее Лавров заявил, что США делают попытки выстроить миропорядок по принципу "кто сильнее, тот и прав". При этом на деле получается, что западные политики "извращают прошлое" и пытаются оспорить справедливость мироустройства, которое было утверждено Уставом ООН по итогам Второй мировой войны, пишет РИА "ФАН" со ссылкой на Лаврова.

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