"Для меня это был реальный шок": Ковтун заговорил о возможностях исключения из баз "Миротворца"

Украинский политолог Вячеслав Ковтун заговорил о возможностях исключения из баз "Миротворца", ведь там кроме него есть будущие кандидаты в президенты Украины. "Для меня это был реальный шок", - сказал политолог о своем включении в базу.

Украинский политолог Вячеслав Ковтун в эфире Первого канала - в передаче "Время покажет", прокомментировал включение своей персоны в списки скандально известного проекта "Миротворец". Ковтун признал, новость его сильно удивила. Более того, сначала он даже не поверил в произошедшее и "начал искать себя - вдруг нахожу".

"То есть для меня это был реальный шок", - оценил ситуацию Ковтун.

Сначала политолог, по его словам, подумал, что применен принцип "бей своих, чтобы чужие боялись". Он отметил, что в списках "Миротворца" уже есть такие личности, как Анатолий Гриценко или, например, Юлия Тимошенко.

"Если изберут кого-то из них президентом, то их вычеркнут из этой базы?" - поинтересовался у студии Ковтун.

Интересно, что по следам включения Ковтун успел получить дополнительную порцию славы. пробежав по большинстве федеральных каналов и рассказывая, как именно он попал в базу данных "Миротворца".