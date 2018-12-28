Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Прорывные решения»: какие новейшие ракеты получила российская армия в 2018 году
"Не защитили от зимы": Темнокожий британец подал иск к Министерству об...
Крым за забором: сотни вибрационных и радиолучевых датчиков установлены на новей...
Путин в Австрии, Мэй в Британии: ВВС смонтировали ролик с танцами первых лиц - в...
Главная / Политика

"Для меня это был реальный шок": Ковтун заговорил о возможностях исключения из баз "Миротворца"

28 декабря 2018, 12:24  •  158 • Политика
Украинский политолог Вячеслав Ковтун заговорил о возможностях исключения из баз "Миротворца", ведь там кроме него есть будущие кандидаты в президенты Украины. "Для меня это был реальный шок", - сказал политолог о своем включении в базу.
Украинский политолог Вячеслав Ковтун в эфире Первого канала - в передаче "Время покажет", прокомментировал включение своей персоны в списки скандально известного проекта "Миротворец". Ковтун признал, новость его сильно удивила. Более того, сначала он даже не поверил в произошедшее и "начал искать себя - вдруг нахожу".
"То есть для меня это был реальный шок", - оценил ситуацию Ковтун.
Сначала политолог, по его словам, подумал, что применен принцип "бей своих, чтобы чужие боялись". Он отметил, что в списках "Миротворца" уже есть такие личности, как Анатолий Гриценко или, например, Юлия Тимошенко.
"Если изберут кого-то из них президентом, то их вычеркнут из этой базы?" - поинтересовался у студии Ковтун.
Интересно, что по следам включения Ковтун успел получить дополнительную порцию славы. пробежав по большинстве федеральных каналов и рассказывая, как именно он попал в базу данных "Миротворца".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

158
Источник
Похожие новости
28 декабря 2018, 12:24
"Для меня это был реальный шок": Ковтун заговорил о возможностях исключения из баз "Миротворца"
27 декабря 2018, 20:09
Автора фразы "Асад уйдет, это неизбежно" уволили с поста главы МИД Саудовской Аравии
27 декабря 2018, 16:54
Военное положение на Украине "связали" с НАТО: Киев получил новые средства связи

28 декабря 2018, 12:24
″Їх треба потребляти″: Лолите припомнили ″клятых москалей-ворогив″
27 декабря 2018, 16:54
"Триумф России? Безусловно": Партия власти Италии мечтает о собственном Путине
28 декабря 2018, 12:24
Из дома экс-президента Аргентины 12 часов выносили конфискованные картины
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
28 декабря 2018, 05:54
В посольстве рассказали, в чём США обвиняют задержанную в Финляндии русскую девушку
28 декабря 2018, 09:09
"Три причины, почему израильский ракетный налёт на Сирию был последний" — &...
28 декабря 2018, 02:39
"Нафтогаз" под Новый год решил спасти украинский город от "холодомора&...
28 декабря 2018, 02:24
Стремительное сдерживание: названы предельные показатели скорости ракетного комплекса...
28 декабря 2018, 02:39
Британия испугалась календаря Минобороны России. А потом обиделась (Анна Сочина)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
25 декабря 2018, 03:09
"Будет много жертв": На прорыв в Керченский пролив пойдут тяжеловооруженные корабли – хакеры
26 декабря 2018, 11:39
″Петро жестоко отомстит″: Гаспарян о шагах Порошенко после окончания военного положения
23 декабря 2018, 18:39
"Бить будем сильно, но аккуратно!": Коротченко раскрыл планы России на случай войны с Украиной - видео
24 декабря 2018, 23:39
Эксперт оценил заявление Киева про утрату документов об «украинском Крыме»
24 декабря 2018, 01:09
Перед обещанной провокацией Порошенко заговорил о "сигнале" России
22 декабря 2018, 23:09
Украинский олигарх посоветовал Порошено и Турчинову с их детьми отправиться на корабле через Керченский пролив
24 декабря 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 23.12.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.