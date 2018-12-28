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"Для меня это был реальный шок": Ковтун заговорил о возможностях исключения из баз "Миротворца"
28 декабря 2018, 12:24 • 158 • Политика
Украинский политолог Вячеслав Ковтун заговорил о возможностях исключения из баз "Миротворца", ведь там кроме него есть будущие кандидаты в президенты Украины. "Для меня это был реальный шок", - сказал политолог о своем включении в базу.
Украинский политолог Вячеслав Ковтун в эфире Первого канала - в передаче "Время покажет", прокомментировал включение своей персоны в списки скандально известного проекта "Миротворец". Ковтун признал, новость его сильно удивила. Более того, сначала он даже не поверил в произошедшее и "начал искать себя - вдруг нахожу".
"То есть для меня это был реальный шок", - оценил ситуацию Ковтун.
Сначала политолог, по его словам, подумал, что применен принцип "бей своих, чтобы чужие боялись". Он отметил, что в списках "Миротворца" уже есть такие личности, как Анатолий Гриценко или, например, Юлия Тимошенко.
"Если изберут кого-то из них президентом, то их вычеркнут из этой базы?" - поинтересовался у студии Ковтун.
Интересно, что по следам включения Ковтун успел получить дополнительную порцию славы. пробежав по большинстве федеральных каналов и рассказывая, как именно он попал в базу данных "Миротворца".
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