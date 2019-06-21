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"Для кремлёвских стратегов - лёгкая добыча": Белорусские эксперты пугают Лукашенко принудительной отставкой
21 июня 2019, 22:54 • 79 • В мире
Белорусские эксперты принялись пугать президента РБ Александра Лукашенко принудительной отставкой. Всё из-за проекта Союзного государства, в котором якобы не найдётся места нынешнему лидеру: "Для кремлёвских стратегов Беларусь - лёгкая добыча".
Белорусские эксперты полагают, что у Лукашенко нет шансов остаться у власти при интеграции страны с Россией. Их не способны разубедить даже слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва не вынашивает планов о присоединении Белоруссии.
В то, что работа над созданием Союзного государства - всего лишь работа, эксперты из Минска поверить никак не могут. Дескать, даже в таком варианте Лукашенко будет вынужден уйти в отставку.
"Конечно, Беларусь рассматривается кремлёвскими стратегами как лёгкая добыча", - передаёт портал Дни.ру цитату издания "Салiдарнасц", сказанную директором Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсением Сивицким.
Он полагает, что Белоруссия в итоге вольётся в состав РФ. Мол, центр принятия решений в любом случае будет базироваться в Москве.
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