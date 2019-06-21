"Для кремлёвских стратегов - лёгкая добыча": Белорусские эксперты пугают Лукашенко принудительной отставкой

Белорусские эксперты полагают, что у Лукашенко нет шансов остаться у власти при интеграции страны с Россией. Их не способны разубедить даже слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва не вынашивает планов о присоединении Белоруссии.

В то, что работа над созданием Союзного государства - всего лишь работа, эксперты из Минска поверить никак не могут. Дескать, даже в таком варианте Лукашенко будет вынужден уйти в отставку.

"Конечно, Беларусь рассматривается кремлёвскими стратегами как лёгкая добыча", - передаёт портал Дни.ру цитату издания "Салiдарнасц", сказанную директором Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсением Сивицким.

Он полагает, что Белоруссия в итоге вольётся в состав РФ. Мол, центр принятия решений в любом случае будет базироваться в Москве.