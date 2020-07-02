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"Для их преступлений нет срока давности": Путин призвал карать нацистов, сколько бы лет ни прошло

02 июля 2020, 20:00  •  73 • Политика
Путин заявил об отсутствии срока давности преступлений нацистов и их приспешников. Данный принцип должен оставаться незыблемым как в законодательстве России, так и в системе международного права, подчеркнул глава России.
Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на заседании организационного комитета "Победа".
Глава государства напомнил, что в Ржеве, где недавно был открыт мемориал Советскому солдату, до прихода нацистов проживали 56 тысяч человек. Когда город был наконец освобождён от захватчиков, в нём осталось около 300 человек.
Путин отметил, что нацисты, когда отступали, просто уничтожали всё гражданское население, не щадя никого. При этом их изначальный план состоял в том, чтобы колонизировать земли Советского Союза, а проживающие на его территории народы - уничтожить или превратить в рабов, лишив своего языка и культуры.
"И эти преступления нацистов и их приспешников - геноцид в отношении народов Советского Союза - не имеют срока давности", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что данный принцип должен оставаться незыблемым как в законодательстве России, так и в системе международного права. Путин призвал сотрудников соответствующих ведомств подумать над этим и вести постоянную работу в этом направлении.
"Утро.ру" пишут, что Владимир Путин в ходе сегодняшнего совещания говорил и о необходимости повысить эффективность властей страны, добавляя, что проблем в стране ещё много.

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