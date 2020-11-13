|
"Для ЕС Приднестровье - кость в горле": Вассерман рассказал, что будет в случае поражении Додона
13 ноября 2020, 22:00 • 80 • Политика
Политконсультант Анатолий Вассерман рассказал, что будет в случае поражения Игоря Додона и победы Майи Санду на выборах. По его словам, на кону стоит не только Молдавия, но и Приднестровская Молдавская Республика.
Вассерман напомнил, что на Приднестровье имеют виды не только Румыния, которая давно мечтает заполучить себе этот регион, но и Евросоюз в целом. Для Брюсселя это прежде всего неудобный конкурент, который мешает бизнесу европейских компаний. Поэтому в случае победы прозападного кандидата Майи Санду Евросоюз закроет все крупные производства в Приднестровье.
Вассерман обратил внимание, что ЕС поступает так со всеми государствами, которые входят в европейское сообщество или имеют с ним какие-то специальные соглашения. Так, например, произошло с Украиной, которая добровольно пустила "на убой" всю свою промышленность ради европейских кредитов.
Вассерман также предположил, что Додону трудно будет сохранить свою власть даже в случае победы. Он полагает, что молдавская оппозиция пойдёт по белорусскому сценарию и начнёт устраивать массовые акции протеста, тем более что разрыв между Додоном и Санду не слишком большой.
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 ноября 2020, 21:20
|
09 ноября 2020, 06:10
|
10 ноября 2020, 01:25
|
07 ноября 2020, 20:15
|
13 ноября 2020, 09:10
|
12 ноября 2020, 02:55
|
10 ноября 2020, 18:50