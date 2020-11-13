"Для ЕС Приднестровье - кость в горле": Вассерман рассказал, что будет в случае поражении Додона

Вассерман напомнил, что на Приднестровье имеют виды не только Румыния, которая давно мечтает заполучить себе этот регион, но и Евросоюз в целом. Для Брюсселя это прежде всего неудобный конкурент, который мешает бизнесу европейских компаний. Поэтому в случае победы прозападного кандидата Майи Санду Евросоюз закроет все крупные производства в Приднестровье.

Вассерман обратил внимание, что ЕС поступает так со всеми государствами, которые входят в европейское сообщество или имеют с ним какие-то специальные соглашения. Так, например, произошло с Украиной, которая добровольно пустила "на убой" всю свою промышленность ради европейских кредитов.

Поэтому для ЕС Приднестровье - кость в горле, а поскольку экспорт из этой республики идёт через Молдавию, а сама республика зажата между Молдавией и Украиной, ЕС несомненно поддержит Санду, - пояснил эксперт порталу Nation News.

Вассерман также предположил, что Додону трудно будет сохранить свою власть даже в случае победы. Он полагает, что молдавская оппозиция пойдёт по белорусскому сценарию и начнёт устраивать массовые акции протеста, тем более что разрыв между Додоном и Санду не слишком большой.