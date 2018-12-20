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"Для диалога нужна атмосфера доверия": Швыдкой ответил на требование Германии о возвращении "трофеев СССР"

20 декабря 2018, 09:24  •  179 • В мире
Требование Германии о возвращении "трофеев СССР" - культурных ценностей, вывезенных в Советский Союз после окончания Второй мировой войны - возможен только при условии нормализации политического диалога между двумя странами. "Для диалога нужна атмосфера доверия, иначе вести разговор бессмысленно", - заявил Михаил Швыдкой.
Германия решила вернуться к вопросу о возврате культурных ценностей, которые были вывезены с немецкой территорий после окончания Второй мировой войны. При этом Берлин ссылается на пункты Гаагского соглашения от 1907 года, согласно которому "культурные объекты не могут считаться компенсацией за военные потери".
Об этом стало известно от посольства Германии в Москве. Как отмечают в диппредставительстве, Берлин, со своей стороны, также готов вести переговоры о возврате российского наследия, вывезенного в Германию в тот же период.
Комментируя это заявление, спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой заявил, что до нормализации политического диалога между Москвой и Берлином этот вопрос обсуждаться не будет.
"В нынешних условиях, когда Россия находится в европейском санкционном режиме, когда нет настоящей атмосферы доверия между странами политического диалога, вести такой разговор бессмысленно", - заявил Швыдкой.
Кроме того, напомнил он, в России действует закон от 1998 года "О ценностях, перемещенных в РФ в результате Второй мировой войны и ее последствий", который указывает, что большая часть этих предметов искусства уже считаются культурным наследием России. Поэтому они не могут быть вывезены или переданы иным странам.
Во времена Советского Союза Германия получила обратно более 1,6 млн единиц хранения художественных произведений. Среди них - шедевры Дрезденской картинной галереи и мраморные фризы Пергамского алтаря.
При этом во время Великой Отечественной войны нацисты не только разграбили и уничтожили в СССР огромное количество произведений искусства и памятников культуры, но и вывезли их в Германию. Обратно же вернулись несколько десятков предметов.
Об этом сообщают "Известия".

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