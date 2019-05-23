"Для чего нам 450 депутатов?": В "команде Зе" предложили "зачистить" Раду. Сеть требует радикальных мер

Говоря о подготовке реформ новым президентом Украины Владимиром Зеленским и его "командой Зе", советник и представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук отметил, что сначала нужно провести перепись населения.

В интервью "Левому берегу" он даже предложил "зачистить" Верховную раду, намекнув на сокращение числа парламентариев, если выяснится, что украинцев в стране осталось лишь 30 млн.

Говоря о том, что 450 депутатов становятся сегодня актуальной темой для обсуждения, в том числе и в рамках того, много это или мало, Стефанчук напомнил о существовании "европейских норм представительства".

"Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов?" - недоумевает представитель "команды Зе".

Он отметил, что в этом случае можно будет говорить о нарушении норм и пересмотре количества народных депутатов.

В Сети же потребовали от Зеленского более радикальных мер, заявив, что "Верховная рада на этот переходный период вообще не нужна".

"Был бы ЗеленЬский не соплей зелёной, имел бы за собой какую-то реальную силу вместо продюсеров-сценаристов, то прежде всего очистил бы жёстко Украину от нациков, радикалов, "активистов", - пишет @Rimma74642801.