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"Для чего нам 450 депутатов?": В "команде Зе" предложили "зачистить" Раду. Сеть требует радикальных мер

23 мая 2019, 10:24  •  51 • Политика
Один из представителей "команды Зе" - советник и представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук предложил "зачистить" Верховную раду, если после переписи населения выяснится, что украинцев в стране осталось лишь 30 млн. "Для чего нам 450 депутатов?" - недоумевает политик. В Сети требуют более радикальных мер от Владимира Зеленского: "Очистил бы жёстко Украину от нациков, радикалов, "активистов".
Говоря о подготовке реформ новым президентом Украины Владимиром Зеленским и его "командой Зе", советник и представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук отметил, что сначала нужно провести перепись населения.
В интервью "Левому берегу" он даже предложил "зачистить" Верховную раду, намекнув на сокращение числа парламентариев, если выяснится, что украинцев в стране осталось лишь 30 млн.
Говоря о том, что 450 депутатов становятся сегодня актуальной темой для обсуждения, в том числе и в рамках того, много это или мало, Стефанчук напомнил о существовании "европейских норм представительства".
"Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов?" - недоумевает представитель "команды Зе".
Он отметил, что в этом случае можно будет говорить о нарушении норм и пересмотре количества народных депутатов.
В Сети же потребовали от Зеленского более радикальных мер, заявив, что "Верховная рада на этот переходный период вообще не нужна".
"Был бы ЗеленЬский не соплей зелёной, имел бы за собой какую-то реальную силу вместо продюсеров-сценаристов, то прежде всего очистил бы жёстко Украину от нациков, радикалов, "активистов", - пишет @Rimma74642801.

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