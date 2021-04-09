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"Для Байдена Украина - инструмент самообогащения": США дадут денег на новую войну в Донбассе

09 апреля 2021, 01:00  •  73 • Политика
Украина готова начать войну в Донбассе за деньги США, и Вашингтон их даст. "Потому что для Байдена Украина - инструмент самообогащения", - объяснил эксперт Константин Блохин.
Власти Украины готовятся к боевым действиям в Донбассе, рассчитывая на политическую, экономическую и финансовую помощь США. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Эксперт выразил уверенность в том, что США не будут воевать за Украину в Донбассе. Однако Вашингтон будет финансировать Киев для дальнейшей эскалации конфликта в регионе. Расчёт идёт на то, что если напряжённость рядом с границей России достигнет определённого уровня, то России придётся вмешаться в конфликт.
Американцам Украина нужна как очаг напряжения, как элемент солидарного кордона. Сами украинские власти могут потерять ориентиры и пойти на самые безрассудные действия,
- объяснил Константин Блохин в беседе с Nation News.
Он добавил, что для президента США Джо Байдена Украина - инструмент самообогащения. И в Киеве будут вовсю стараться выслужиться перед ним в надежде получить очередной финансовый транш.
Напомним, что сын Джо Байдена после госпереворота на Украине 2014 года получил высокую должность в украинской газодобывающей компании, не имея при этом ни необходимого образования, ни опыта работы в сфере. Когда этой компанией заинтересовался генпрокурор Украины, Джо Байден надавил на президента Украины Петра Порошенко, и тот под угрозой отзыва американского транша уволил генпрокурора.

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