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"Длительные холода" подгадили авторам "зелёной повестки": Шафран - о новом рекорде цен на газ

28 января 2022, 19:00  •  47 • Политика
Цены на газ в США выросли на рекордные 72%. "Как же изрядно подгадили эти "длительные холода" авторам "зелёной повестки", - комментирует Анна Шафран.
Цены на февральский фьючерс природного газа в США 27 января резко выросли на 72% - это рекордный рост за всю историю наблюдений. Телеведущая Анна Шафран дала простое объяснение.
Эксперты связывают скачок цен с тем, что инвесторы кинулись покупать истекающий контракт из-за предупреждения метеорологов о длительных холодах. Из-за этого в течение одного дня газовые фьючерсы на февраль поднялись в стоимости с 4,5 доллара за MMBTU (британская тепловая единица) до 7,4 доллара. Под конец торгов цена на фьючерсы остановилась на отметке 6,3 доллара за MMBTU.
Как же изрядно подгадили эти "длительные холода" авторам "зелёной повестки"…
- прокомментировала ситуацию Анна Шафран в своём Telegram-канале.
Напомним, в США и Европе активно продвигается переход на зелёные технологии и отказ от традиционных энергоносителей. Однако зелёные технологии в их нынешнем состоянии пока не способны давать столько же энергии, сколько традиционные энергоносители. Вдобавок к этому зелёная энергетика очень зависит от внешних факторов, таких как погода.

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