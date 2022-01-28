"Длительные холода" подгадили авторам "зелёной повестки": Шафран - о новом рекорде цен на газ

Цены на газ в США выросли на рекордные 72%. "Как же изрядно подгадили эти "длительные холода" авторам "зелёной повестки", - комментирует Анна Шафран.

Цены на февральский фьючерс природного газа в США 27 января резко выросли на 72% - это рекордный рост за всю историю наблюдений. Телеведущая Анна Шафран дала простое объяснение.

Эксперты связывают скачок цен с тем, что инвесторы кинулись покупать истекающий контракт из-за предупреждения метеорологов о длительных холодах. Из-за этого в течение одного дня газовые фьючерсы на февраль поднялись в стоимости с 4,5 доллара за MMBTU (британская тепловая единица) до 7,4 доллара. Под конец торгов цена на фьючерсы остановилась на отметке 6,3 доллара за MMBTU .

Как же изрядно подгадили эти "длительные холода" авторам "зелёной повестки"…

- прокомментировала ситуацию Анна Шафран в своём Telegram-канале.

Напомним, в США и Европе активно продвигается переход на зелёные технологии и отказ от традиционных энергоносителей. Однако зелёные технологии в их нынешнем состоянии пока не способны давать столько же энергии, сколько традиционные энергоносители. Вдобавок к этому зелёная энергетика очень зависит от внешних факторов, таких как погода.