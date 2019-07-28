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"Длинноволосых" борцов за свободу не дали заменить на "мужиков в телогрейках": Журналисты об итогах "мирного митинга" в Москве

28 июля 2019, 09:09  •  271 • Политика
Журналисты Тина Канделаки и Александр Коц прокомментировали итоги "мирного митинга" в Москве, указав на то, что в субботу власти получили очередное доказательство невменяемости протестующих. При этом Россия сильно отличается от Сирии и Украины, где "длинноволосых" борцов за свободу в свое время сменили "мужики в телогрейках".
Российские власти слышат здравые аргументы, но глухи к окрикам из толпы вперемешку с летящими бутылками. Об этом заявила телеведущая Тина Канделаки, комментируя произошедшие в Москве 27 июля беспорядки.
Речь идет об акции, организованной оппозиционерами, которых не смогли зарегистрировать в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму в связи с выявленными нарушениями. Согласно предварительным данным, в мероприятии приняли участие около 3,5 тысячи человек.
Митинг быстро перетек в беспорядки. В итоге правоохранители отчитались о задержании более тысячи нарушителей спокойствия.
Как считает Канделаки, оппозиционные лидеры не могли не понимать всю бессмысленность задуманного. Но вместо оспаривания действий Мосгоризбиркома в суде они решили бросить клич по соцсетям. Поэтому власти получили еще одно доказательство невменяемости протестующих.
"Нет смысла спрашивать Навального, Соболь, Гудкова и Яшина: того ли вы добивались? Ясно, что цель их агитации не в конструктивных изменениях избирательной системы", - пояснила она.
Фото: Тина Канделаки
Свое мнение озвучил и военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. Он рад том, что Россия не являются Египтом, Сирией, Ливией или Украиной, где борцы за свободу в час исторического перелома предпочли разбежаться по домам.
Журналист отметил, что любой демократический протест всегда перехватывается организованной и более радикальной силой: исламистами, националистами и так далее. В итоге за одну ночь елейные слова о свободе заменяются на суровых мужиков в телогрейках или куфиях.
"Вы сами себя отделили от народа, начав исподтишка швырять камни и бутылки в силовиков. И хорошо, что это всего 3500 человек. Статистическая погрешность в масштабе страны", - добавил он.
Фото: Александр Коц

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