|
"Длинная рука" русского "Циркона": Гиперзвуковая ракета-убийца доказала господство России
10 октября 2020, 00:50 • 73 • Политика
Капитан 1 ранга в отставке, военный эксперт Василий Дандыкин заметил, что русская гиперзвуковая ракета-убийца "Циркон" доказала господство России. Он подчеркнул, что данное оружие обладает "длинной рукой" действия и способно дотянуться до многих кораблей потенциального противника.
Капитан 1 ранга в отставке, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о преимуществах российской ракеты "Циркон", которая 7 октября успешно прошла испытания, за 4,5 минуты поразив цель на удалении в 450 км.
Собеседник Царьграда заметил, что данное оружие обладает очень внушительными характеристиками. "Циркон" способен преодолевать расстояния до тысячи километров, а его скорость может достигать до 10 тысяч км/ч.
Он добавил, что "Циркон" можно использовать в первую очередь против авианосных ударных группировок противника. Притом не столь важно, где именно базируются корабли потенциального врага.
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 октября 2020, 21:05
|
07 октября 2020, 11:25
|
09 октября 2020, 00:05
|
08 октября 2020, 01:10
|
03 октября 2020, 16:40
|
03 октября 2020, 20:20
|
08 октября 2020, 04:50