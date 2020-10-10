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"Длинная рука" русского "Циркона": Гиперзвуковая ракета-убийца доказала господство России

10 октября 2020, 00:50  •  73 • Политика
Капитан 1 ранга в отставке, военный эксперт Василий Дандыкин заметил, что русская гиперзвуковая ракета-убийца "Циркон" доказала господство России. Он подчеркнул, что данное оружие обладает "длинной рукой" действия и способно дотянуться до многих кораблей потенциального противника.
Капитан 1 ранга в отставке, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о преимуществах российской ракеты "Циркон", которая 7 октября успешно прошла испытания, за 4,5 минуты поразив цель на удалении в 450 км.
Собеседник Царьграда заметил, что данное оружие обладает очень внушительными характеристиками. "Циркон" способен преодолевать расстояния до тысячи километров, а его скорость может достигать до 10 тысяч км/ч.
То есть на сегодняшний день эта ракета гиперзвука не имеет аналогов в мире. И противодействовать ей ПРО и ПВО стран-партнёров, как мы их называем, в том числе США, не могут. Таким образом, это то направление, в котором сейчас Россия находится на первых ролях. А все остальные - в роли догоняющих, - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что "Циркон" можно использовать в первую очередь против авианосных ударных группировок противника. Притом не столь важно, где именно базируются корабли потенциального врага.
Они могут находиться где угодно - и у Африки, и у Азии, и у Европы. С учётом "длинной руки", дальности запуска до тысячи километров можно представить, насколько это серьёзное оружие. Оно существенно поможет в борьбе за господство на море и в океане. С помощью данной ракеты можно нанести малыми средствами непоправимый ущерб противнику. Между тем сейчас нас пытаются ввести в гонку вооружений. Кроме того, фиксируются частые провокационные полёты у наших границ. Так было в советское время, и это повлекло за собой определённые процессы, - заметил Дандыкин.

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