"Длинная рука" русского "Циркона": Гиперзвуковая ракета-убийца доказала господство России

Капитан 1 ранга в отставке, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о преимуществах российской ракеты "Циркон", которая 7 октября успешно прошла испытания, за 4,5 минуты поразив цель на удалении в 450 км.

Собеседник Царьграда заметил, что данное оружие обладает очень внушительными характеристиками. "Циркон" способен преодолевать расстояния до тысячи километров, а его скорость может достигать до 10 тысяч км/ч.

То есть на сегодняшний день эта ракета гиперзвука не имеет аналогов в мире. И противодействовать ей ПРО и ПВО стран-партнёров, как мы их называем, в том числе США, не могут. Таким образом, это то направление, в котором сейчас Россия находится на первых ролях. А все остальные - в роли догоняющих, - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что "Циркон" можно использовать в первую очередь против авианосных ударных группировок противника. Притом не столь важно, где именно базируются корабли потенциального врага.