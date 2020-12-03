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"Длинная рука США" испугалась русских в Арктике? Северная Европа взялась за оружие

03 декабря 2020, 11:20  •  163 • Политика
Страны Северной Европы решили взяться за оружие, испугавшись военного присутствия русских в Арктике. Норвегия, которую в шутку называют "длинной рукой США", пытается доказать, что и сама может обеспечить оборону.
Как сообщает InoPressa со ссылкой на швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, борьба вокруг Арктики сильно беспокоит Северную Европу. Если раньше эти страны всецело полагались на США, то теперь им приходится рассчитывать только на свои силы, поскольку Америка отстаивает в Арктике сугубо личные интересы и вряд ли придёт на защиту, если дело дойдёт до столкновения с Россией.
В результате Швеция приняла решение резко увеличить военный бюджет. В 2021-2025 годах страна намерена повысить расходы на оборону на 40%, если сравнивать с 2020 годом, и на 85%, если сравнивать с 2014 годом.
Норвегия же начала активно участвовать в совместных учениях с НАТО. Так, например, в августе у берегов страны появилась американская подводная лодка Seawolf, которая следовала в Тромсё для смены экипажа. Субмарине пришлось проводить смену экипажа на одном из фьордов, поскольку единственную базу для подлодок в Тромсё власти Норвегии продали ещё в 2013 году, подсчитав её ненужной. Ирония заключается в том, что решение о продаже принимал бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг, который сейчас возглавляет НАТО.
По словам аналитика Норвежского института международных отношений Джули Вильгельмсен, Осло хочет доказать собственную обороноспособность, поскольку русские в шутку называют страну "длинной рукой США в Арктике".
Neue Zürcher Zeitung отмечает, что Швеция, Норвегия и Финляндия заключили трёхстороннее соглашение о военном сотрудничестве на тот случай, если в арктическом регионе произойдёт конфликт США с Россией или Китаем.

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