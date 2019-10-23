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"Дизайнер и стилист у нее явно диверсант": Первую леди Украины обвинили в "неуважении" к императору Японии
23 октября 2019, 23:54 • 83 • В мире
Владимир Зеленской с супругой приняли участие в церемонии интронизации императора Японии. Как заявил украинский гарант, это стало для него "большой честью", тем более что он оказался первым президентом Украины, приглашенным на подобную церемонию. Однако внимание пользователей Сети было приковано к первой леди Украины. Ее наряд раскритиковали не только простые комментаторы, но и эксперты. "Дизайнер и стилист у нее явно диверсант", - заявили в Сети.
Фотографии с торжественной церемонии Елена Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram. На одной из них президент с супругой запечатлены в парадных нарядах. На Елене платье лимонного цвета.
"Имела честь присутствовать на торжественной церемонии интронизации императора Японии Нарухито", - подписала фотографии первая леди.
Скриншот: Instagram/olenazelenska_official
По мнению звездного стилиста Лины Дембиковой, "наряд Елены симпатичный, но довольно скромный. К тому же не были учтены особенности ее фигуры, поэтому стоило выбрать немного другой фасон.
Мнение пользователей Сети, как обычно, разделились. Некоторые из комментаторов пришли в восторг, называя наряд Елены "безупречным". Другие считают, что он совершенно не подходит Зеленской, а туфли и перчатки не сочетаются с платьем.
Многие вспомнили и о том, что первая леди Украины нарушила некоторые японские законы: никто, кроме членов императорской семьи, не может носить одежду лимонного или сумахового цвета.
"Представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии. Потому что это или неуважение к императору, или демонстрация связей с семьей императора", - написала Lesia Tkach в Facebook.
"Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит", - согласилась с ней Светлана Иванова.
"Дизайнер и стилист первой леди явно диверсант", - считает Kseniya Svarovski.
"У четы проблемы с протоколом", - полагает Светлана Корнеева.
"Мрак, а не платье. Если это еще и на заказ шили, то точно мрак. Перчатки как кульки на руках, ну про цвет уже все отписали. Может, у них расстройство как у Пшонки - когда тот себя Цезарем возомнил?" - задалась вопросом Ирина Семеняка.
"Может, ей действительно жена Кошевого шьет", - рассмеялась Май Кулик.
"Такими темпами скоро Зе-делегации будут принимать на заднем дворе, парковках, курилках аэропортов. И если повезёт - то в конюшнях шейхов и королевы Англии", - зло прокомментировал Aysor Aprem.
"А не в этом ли фраке он играл в квартале на рояле без штанов?" - поинтересовался Novikov Yuriy.
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