"Дизайнер и стилист у нее явно диверсант": Первую леди Украины обвинили в "неуважении" к императору Японии

Фотографии с торжественной церемонии Елена Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram. На одной из них президент с супругой запечатлены в парадных нарядах. На Елене платье лимонного цвета.

"Имела честь присутствовать на торжественной церемонии интронизации императора Японии Нарухито", - подписала фотографии первая леди.

Скриншот: Instagram/olenazelenska_official

По мнению звездного стилиста Лины Дембиковой, "наряд Елены симпатичный, но довольно скромный. К тому же не были учтены особенности ее фигуры, поэтому стоило выбрать немного другой фасон.

"Более тяжелым низом и маленьким верхом стоит уравновешивать все-таки фигуру и приближать ее к типу "песочные часы". А у нее выбрана была высокая посадка талии, и мне показалось, что это еще больше сделало тяжелым низ", - сказала эксперт в беседе с 5-tv.ru.

Мнение пользователей Сети, как обычно, разделились. Некоторые из комментаторов пришли в восторг, называя наряд Елены "безупречным". Другие считают, что он совершенно не подходит Зеленской, а туфли и перчатки не сочетаются с платьем.

Многие вспомнили и о том, что первая леди Украины нарушила некоторые японские законы: никто, кроме членов императорской семьи, не может носить одежду лимонного или сумахового цвета.

"Представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии. Потому что это или неуважение к императору, или демонстрация связей с семьей императора", - написала Lesia Tkach в Facebook.

"Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит", - согласилась с ней Светлана Иванова.

"Дизайнер и стилист первой леди явно диверсант", - считает Kseniya Svarovski.

"У четы проблемы с протоколом", - полагает Светлана Корнеева.

"Мрак, а не платье. Если это еще и на заказ шили, то точно мрак. Перчатки как кульки на руках, ну про цвет уже все отписали. Может, у них расстройство как у Пшонки - когда тот себя Цезарем возомнил?" - задалась вопросом Ирина Семеняка.

"Может, ей действительно жена Кошевого шьет", - рассмеялась Май Кулик.

"Такими темпами скоро Зе-делегации будут принимать на заднем дворе, парковках, курилках аэропортов. И если повезёт - то в конюшнях шейхов и королевы Англии", - зло прокомментировал Aysor Aprem.

"А не в этом ли фраке он играл в квартале на рояле без штанов?" - поинтересовался Novikov Yuriy.