"Диверсия против демократии": В США закончились санкции против России, Сатановский дал совет

США ввели против России уже столько санкций, что целей для новых ограничительных мер практически не осталось, сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. С ним категорически не согласился экономист и политолог Евгений Сатановский, который считает, что Вашингтону ещё есть где развернуться.

На воздух, воду и пребывание на одной планете с Соединёнными Штатами санкции против России введены? И если нет, то почему? Диверсия же - против демократии, свободы и прав человека! - продолжает список Сатановский.

Он отметил, что есть, конечно, в США люди, кто утверждает, что чем Америка больше санкций вводит, тем более по-идиотски выглядит, и тем больше угрожающая ей опасность. Но их явно никто не слушает и слушать не собирается.