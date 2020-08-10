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"Диверсия против демократии": В США закончились санкции против России, Сатановский дал совет

10 августа 2020, 20:05  •  74 • Политика
Советник Трампа заявил, что в России почти против всех введены санкции США. "На воздух, воду и пребывание на одной планете с Соединёнными Штатами санкции против России введены? И если нет, то почему? Диверсия же - против демократии, свободы и прав человека!" - шутит Евгений Сатановский.
США ввели против России уже столько санкций, что целей для новых ограничительных мер практически не осталось, сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. С ним категорически не согласился экономист и политолог Евгений Сатановский, который считает, что Вашингтону ещё есть где развернуться.
На воздух, воду и пребывание на одной планете с Соединёнными Штатами санкции против России введены? И если нет, то почему? Диверсия же - против демократии, свободы и прав человека! - продолжает список Сатановский.
Он отметил, что есть, конечно, в США люди, кто утверждает, что чем Америка больше санкций вводит, тем более по-идиотски выглядит, и тем больше угрожающая ей опасность. Но их явно никто не слушает и слушать не собирается.

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