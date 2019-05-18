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"Диверсанты лезут. Мира нет, и не предвидится": Воевавший за Славянск рассказал, почему уход Турчинова бесполезен
18 мая 2019, 06:54 • 72 • В мире
Ополченец, участник боев за Славянск, политолог Игорь Друзь заявил, что политика Владимира Зеленского продолжит майданную риторику Украины. Отставка Александра Турчинова из СНБО также не повлечет за собой немедленного перемирия в Донбассе. По-прежнему в регионе обстрелы продолжаются, диверсанты лезут. "Мира нет, и не предвидится", - констатировал он.
Отставка секретаря СНБО Александра Турчинова малое, но все же наказание ему. Как заявил в комментарии Царьграду ополченец, участник боев за Славянск, политолог Игорь Друзь, такие люди, как "кровавый пастырь", без власти - что в тюрьме.
Однако несмотря на политическую перетасовку в "верхах" Незалежной русофобская риторика в Киеве продолжится.
"Украину накачивают двумя, можно сказать, видами деструктивной русофобии. Это такой национал-либеральный вариант, более мягкий вариант Зеленского, и такой уже более пещерный, бандеровский вариант Порошенко. Наверное, [в СНБО – прим.ред.]Зеленский поставит менее одиозную фигуру. Но эта одиозная фигура, к сожалению, почти наверняка будет исполнять такую же русофобскую программу", - заявил Друзь.
Впрочем, не исключено, что новая власть захочет показать себя во всей красе сначала.
"Возможно, они сделают эффектные жесты, к примеру, прекратят на некоторое время обстрелы, выпустят там нескольких особо известных политзаключенных. Но тем не менее, это не изменит абсолютно общую ситуацию и не изменит их целей. А цели – это, конечно, атака против России, против христианства, атака против нравственности", - подчеркнул эксперт.
Ведь даже сейчас, когда по суди происходит смена политического ландшавта на Украине обстрелы и провокации в Донбассе продолжаются.
"Обстрелы продолжаются, провокации продолжаются, диверсанты лезут. Если мы посмотрим на церковную ситуацию, то же самое - захваты храмов, нападения, погромы. Убийств еще нет, слава Богу, но может дойти, к сожалению, и до этого. В общем, нет мира, к сожалению, нет. Не предвидится", - констатировал он.
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