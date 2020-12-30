"Диванным" экспертам - до 2 лет тюрьмы: Владимир Путин подписал закон

Федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете подписан сегодня президентом России Владимиром Путиным. Текст документа опубликован на официальном портале раскрытия правовой информации.

Норма меняет статью 128.1 Уголовного кодекса России. До настоящего момента за клевету полагались штраф, обязательные работы. А теперь суд может приговорить нарушившего норму и к принудительным работам, а также аресту и лишению свободы. Срок лишения свободы может составить до 2 лет. Также за клевету могут осудить нескольких лиц. А если ложь распространялась с использованием служебного положения, допустимо увеличение срока лишения свободы до 3 лет.

Отдельно прописано, что за распространение клеветы о заболевании у того или иного гражданина, которое представляет опасность для окружающих, можно получить штраф до 3 млн рублей, а также быть наказанным обязательными или принудительными работами. Арест возможен на срок от 3 до 6 месяцев, а лишение свободы - на срок до 4 лет.

Наконец, самое суровое наказание возможно за распространение клеветы об изнасиловании, а также совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Здесь сумма штрафа - до 5 млн рублей, а также вероятен тюремный срок до 5 лет.