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"Диванные" войска будут нести службу онлайн: Половину призывников разогнали по домам
19 января 2021, 20:00 • 233 • В мире
Швейцария в самом деле вводит диванные войска. Объяснение этим мерам простое - невозможность сохранить требование о социальной дистанции. Потому половину из 12 тысяч призывников отправили домой - учиться нести воинскую службу при помощи смартфона.
В Швейцарии половину новобранцев отправили по домам: 6000 человек будут обучаться военным премудростям при помощи приложения. Бойцы должны будут тренироваться по шесть часов ежедневно, а через три недели им придётся сдать соответствующий тест.
На такие меры армейцы пошли, чтобы соблюсти требования в период пандемии коронавируса.
Поскольку тысячи военных физически не смогут соблюдать социальную дистанцию, то решено перенести подготовку в онлайн-формат.
В специальном приложении они будут учить уставы, а также тренироваться в тактике, маскировке и других ратных премудростях. В программе предусмотрены даже занятия по физподготовке.
Интересно, что даже за "диванную" службу армейцам положена оплата со стороны правительства как за настоящую службу.
По итогам такого эксперимента солдат должен будет сдать экзамен – если он получит "неуд", то его ждёт ещё месяц уже в настоящих казармах.
Сейчас в Швейцарии военная служба обязательна для всех мужчин старше 18 лет, но проходит она в форме краткосрочных курсов.
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