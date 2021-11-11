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"Дистант просто избыточная паника": Малышева объяснила, почему мера не имеет смысла
11 ноября 2021, 19:15 • 50 • Политика
Врач и телеведущая Елена Малышева назвала переход на дистанционное образование избыточной и бессмысленной мерой. "Это приведет к повышению инфицированности детей", - считает теледоктор.
Перевод детей на дистанционное образование – это излишняя и бессмысленная мера, которая только приведёт повышению заболеваемости. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева.
Она объяснила, что коронавирус практически не затрагивает детей, потому что до 18 лет люди имеют нижайшую инфицированность и нижайшую смертность. При этом риск ребенка заразить другого ребенка 0,3%, ребенка – взрослого 1,5%, а взрослого – взрослого было 4,5%, сейчас уже 9%. Кроме того, все учителя, на данный момент, прошли вакцинацию, отмечает Малышева.
Также она добавила, что всё это уже было проверено на практике. В 2020 году, во время пандемии, в Швеции дети ходили в школы и детсады, а в Финляндии сидели дома. При этом у финов заболевших оказалось в 4 раза больше, чем у шведов.
- заявила Малышева в интервью.
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