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"Диспетчер, мы только что пролетели парня": Дерзкий неизвестный перепугал пилота в небе

03 сентября 2020, 07:00  •  72 • В мире
Пилот авиакомпании American Airlines сообщил диспетчеру о том, что только что пролетел мимо "парня с реактивным ранцем". Дерзкий неизвестный перепугал пилота, поскольку находился в этот момент на высоте более 900 метров - на высоте самолёта.
Невероятная, казалось бы, история произошла в аэропорту Лос-Анджелеса. Пилот авиакомпании American Airlines вёл самолёт на посадку, когда вдруг мимо него пролетел неизвестный человек.
Лётчик тут же пожаловался на перепугавшего его дерзкого неизвестного диспетчеру. Тем более что шёл парень практически на той же высоте, что и самолёт, - более 900 метров и в опасной близости от лайнера.
"Диспетчер, мы только что пролетели парня с реактивным ранцем, - сообщил пилот. - Слева от нас, может быть, в 300 ярдах (274 метра. - Ред.) от нас, примерно на нашей высоте".
Кто был тот человек, пока неизвестно. К расследованию инцидента подключились специалисты ФБР. Судя по сообщению пресс-секретаря силового ведомства, дерзкого незнакомца "с реактивным ранцем" видел не только пилот American Airlines, но как минимум ещё один - авиакомпании SkyWest.
"ФБР известно о сообщениях пилотов", - информировали в ФБР в беседе с Fox 11, уточнив, что выясняются обстоятельства произошедшего.

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