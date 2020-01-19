"Дискриминация русскоговорящих детей": МИД России осудил новый украинский образовательный закон

Русские дипломаты возмутились дискриминацией, которой будут подвергать на Украине русскоговорящих детей. Новые нормы вводит закон "Об общем среднем образовании". МИД России призвал ООН, ОБСЕ и Совет Европы обратить внимание на эту проблему.

Теперь русские дети могут учиться на родном языке только до пятого класса, затем преподавание будет идти на государственном языке, пишет ФАН. Причём для украинцев и "коренных народов" таких жёстких рамок нет. К ним по закону относятся крымские татары, караимы и крымчаки.

Дети будут учиться с первого до 11-го (12-го) классов на родном языке. А меньшинства, говорящие на языках стран Евросоюза, будут учиться на родном языке до пятого класса, а потом получать от 20% до 60% знаний на своем языке, отмечает "Экономика Сегодня". Дискриминации, кроме русского, подвергаются также белорусский язык и идиш.

"Несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы «обеспечить необходимый баланс» в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось: русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации", - говорится в заявлении МИД России.