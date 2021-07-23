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"Дисбаланс очевиден": Украинцы обожглись на Азовском море

23 июля 2021, 21:25  •  126 • В мире
Украинские туристы обожглись на Азовском море, просто купаясь в нём. "Дисбаланс очевиден", - пытается объяснить ситуацию экоактивист Павел Вышебаба.
Отдыхающие на Азовском море ежедневно видят, как рабочие убирают тысячи медуз на пляжах. Но этих усилий недостаточно, ведь этих морских обитателей вблизи берега миллионы. Волны выносят их на берег снова и снова.
Купающиеся в море, даже если ведут себя осмотрительно и не касаются опасных существ, всё равно выходят на сушу с ожогами. Павел Вышебаба объясняет это тем, что в воде слишком высокая концентрация яда.
Экоактивист считает, что причина нашествия медуз - изменение климата, а также нарушение водного баланса Азовского моря. В последние годы в регионе были очень тёплые зимы, что сделало условия обитания для этих представителей фауны более благоприятными.
"Дисбаланс в экосистеме очевиден даже для тех, кто не верил в изменение климата", - привело слова Вышебабы агентство "Униан".
По словам экоактивиста, недалеко от места, где украинцы обожглись на Азовском море, прошёл торнадо. Неподалёку случилось нашествие пауков. Ещё в одном месте случилось нашествие комаров.

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