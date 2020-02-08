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"Дипломаты сбежали, стоек нет, везде хаос": Брошенные на произвол судьбы американцы восхитились эвакуацией русских

08 февраля 2020, 12:09  •  86 • В мире
Порядка 530 американцев застряли в Ухане в ожидании двух рейсов в США. Некоторые пробыли в аэропорту 48 часов. За это время, рассказала одна из эвакуированных американок, русские впечатляюще провели эвакуацию сограждан. В то время как из-за отсутствия дипломатов США американцы не знали, куда им бежать, - повсюду царил хаос.
Эвакуация из китайского Уханя превратилась для американских граждан в ночной кошмар, вернее будет сказать, кошмар протяжённостью в несколько суток. По признанию прибывших в США из КНР в разгар эпидемии, их эвакуация была никчемной.
В частности, сообщает газета The Washington Post, пожелавшие покинуть Ухань американцы вынуждены были прождать в аэропорту порядка 48 часов, чтобы отбыть в Штаты. При этом, указывают они, в то время когда вокруг царил хаос, а они не понимали, куда им бежать, эвакуация, организованная российскими представителями, была на высоте.
В аэропорту дежурили сотрудники российского консульства, был информационный стенд с российским флагом. Россия также предоставила автобусы для того, чтобы провезти своих граждан через все пропускные пункты на пути в аэропорт.
По мнению опрошенных газетой граждан, большое недоумение у них вызвала срочная эвакуация дипломатов из Уханя. Практически вся нагрузка пала на американских представителей в Пекине. Поэтому, вероятно, всё было так неорганизованно, не было ни стоек с информацией, ни координаторов в аэропорту.
Китайские представители также признали, что поспешность, с которой укатили дипломаты США из охваченного заболеванием, вызванным коронавирусом, города, вызывает изумление.
"Правительство США не оказало нам никакой существенной помощи, но оно первым эвакуировало персонал из своего консульства в Ухане, первым предложило частичный вывод сотрудников своего посольства и первым ввело запрет на поездки для китайских путешественников. То, что оно сделало, может только создать и распространить страх, что является очень плохим примером", - подчеркнула пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин.

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