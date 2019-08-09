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"Дипломатично отбрили": В США ответили на идею Зеленского изменить "нормандский формат"

09 августа 2019, 13:39  •  123 • Политика
Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент прокомментировал выдвинутую командой президента Украины Владимира Зеленского идею расширения "нормандского формата" за счет включения в него новых участников – Британии и Соединенных Штатов. "Дипломатично отбрили", - комментируют в соцсетях.
Кент указал, что для такого изменения требуется согласие всех участников переговоров. Его слова 8 августа цитирует сайт "Голос Америки". "США дипломатично отбрили Зеленского с его предложением", - комментируют пользователи соцсети Twitter.
Фото: twitter.com/ForGreatRu
Сейчас в "нормандском формате" участвуют Россия, ФРГ, Франция и Украина. Последний раз лидеры стран - участниц формата встречались в октябре 2016 года.
Украина имеет право искать новых партнеров для решения одного из самых крупных конфликтов современной Европы, согласился Кент. США готовы помочь в решении конфликта в Донбассе, сейчас их мнение представляет специальный представитель Курт Волкер, пояснил представитель Госдепа.
"Нужна договоренность всех сторон для учреждения любого нового формата", — заявил американский дипломат.

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