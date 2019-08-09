"Дипломатично отбрили": В США ответили на идею Зеленского изменить "нормандский формат"

Кент указал, что для такого изменения требуется согласие всех участников переговоров. Его слова 8 августа цитирует сайт "Голос Америки". "США дипломатично отбрили Зеленского с его предложением", - комментируют пользователи соцсети Twitter.

Фото: twitter.com/ForGreatRu

Сейчас в "нормандском формате" участвуют Россия, ФРГ, Франция и Украина. Последний раз лидеры стран - участниц формата встречались в октябре 2016 года.

Украина имеет право искать новых партнеров для решения одного из самых крупных конфликтов современной Европы, согласился Кент. США готовы помочь в решении конфликта в Донбассе, сейчас их мнение представляет специальный представитель Курт Волкер, пояснил представитель Госдепа.

"Нужна договоренность всех сторон для учреждения любого нового формата", — заявил американский дипломат.