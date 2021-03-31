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"Дипломатичная порка" за Тайвань: Леонков указал на бессилие США перед Китаем

31 марта 2021, 18:05  •  131 • В мире
Военный эксперт Алексей Леонков в своём Telegram-канале указал на бессилие США перед Китаем. По словам эксперта, КНР устроила публичную, но "дипломатичную порку" американцев, попытавшихся разговаривать с позиции силы о Тайване.
По мнению Леонкова, США постепенно теряют контроль над миром. Это, в том числе, демонстрирует неудачная попытка разговаривать с Китаем с позиции силы. Эксперт отмечает, что она закончилась публичной, но дипломатичной, поркой со стороны КНР.
"Хотя у этой дипломатии есть и сильная сторона, а называется она - НОАК", - заметил Леонков.
По его словам, КНР в очередной раз напомнила США о том, что вопрос с Тайванем не лежит в компетенции "вашингтонского обкома".
В то же время, продолжает Леонков, действия администрации Байдена во внешней политике всё больше напоминают телодвижения слона в посудной лавке.
"Точнее, слона с ослиными мозгами, раз уж Демпартия подменила победу республиканцев на президентских выборах", - заключил военный эксперт.

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