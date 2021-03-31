"Дипломатичная порка" за Тайвань: Леонков указал на бессилие США перед Китаем

Военный эксперт Алексей Леонков в своём Telegram-канале указал на бессилие США перед Китаем. По словам эксперта, КНР устроила публичную, но "дипломатичную порку" американцев, попытавшихся разговаривать с позиции силы о Тайване.

По мнению Леонкова, США постепенно теряют контроль над миром. Это, в том числе, демонстрирует неудачная попытка разговаривать с Китаем с позиции силы. Эксперт отмечает, что она закончилась публичной, но дипломатичной, поркой со стороны КНР.

"Хотя у этой дипломатии есть и сильная сторона, а называется она - НОАК", - заметил Леонков.

По его словам, КНР в очередной раз напомнила США о том, что вопрос с Тайванем не лежит в компетенции "вашингтонского обкома".

В то же время, продолжает Леонков, действия администрации Байдена во внешней политике всё больше напоминают телодвижения слона в посудной лавке.

"Точнее, слона с ослиными мозгами, раз уж Демпартия подменила победу республиканцев на президентских выборах", - заключил военный эксперт.