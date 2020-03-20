"Дипломатический толчок"?: США собрались наложить новые санкции на Россию из-за нефти – СМИ

Газета The Wall Street Journal написала о том, что Вашингтон намерен "стабилизировать рынок нефти" при помощи "дипломатического толчка". Для этого США намерены работать сразу по двум направлениям. Во-первых, настоять на сокращении объёмов добычи нефти Яр-Риядом. Во-вторых, ввести ограничительные меры против Москвы.

Издание не уточнило, какие именно санкции Вашингтон надумал наложить на Россию в этот раз.

Ситуация на нефтяном рынке осложнилась после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении прошлого соглашения. Россия отказалась сокращать добычу нефти и выступила с предложением пролонгировать сделку на старых условиях. Саудовская Аравия придерживалась противоположной позиции. В результате страны - члены сделки ОПЕК+ с 1 апреля 2020 года будут освобождены от своих обязательств.

Саудовская Аравия нарастила добычу нефти и значительно понизила цену на "чёрное золото". Это привело к хаосу, обвалив котировки.