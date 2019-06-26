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"Дипломатический гопник" Порошенко после скандала в ПАСЕ записал Украину в "девятую роту"

26 июня 2019, 03:39  •  45 • Политика
Экс-президент Украины Петр Порошенко после скандала, устроенного в зале заседаний ПАСЕ в связи с восстановлением полномочий РФ, поспешил записать всю Незалежную в "девятую роту". Однако комментаторы в твиттере высмеяли его, назвав авторов некрасивого политического демарша "дипломатическими гопниками".
Напомним, ранее украинская делегация бурно отреагировала на решение восстановить в ПАСЕ полномочия дипломатов из России. Представители Незалежной с криками "Убийцы" и "Закрой рот" шумно покинули зал заседаний ассамблеи.
Петр Порошенко поспешил поддержать сей странный демарш виртуально, то есть в своем твиттере. Он заявил, дескать, возвращение России в ПАСЕ не что иное, как поражение не только Украины, но и всего мира. Одобряя скандальное поведение дипмиссии Незалежной, экс-президент добавил: делегацию "бросили без дипломатического прикрытия, как девятую роту".
Однако сравнение комментаторы посчитали как минимум некорректным. Пользователи назвали сцену в ПАСЕ "украинской клоунадой". Один из комментаторов, некий alexandrbelikof, написал: "Блестящие дипломатические гопники. Да".

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