|
"Динн... эээ": Байдену хватило пару минут, чтобы забыть главного спасателя США
23 августа 2021, 09:05 • 129 • Политика
Президенту США Джо Байдену хватило пару минут, чтобы забыть имя главного спасателя США, начальницы Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динн Крисуэлл сразу после общения с ней. "Динн… эээ", - "завис" президент во время выступления перед журналистами.
Пообщавшись с Крисуэлл, Байден сразу же забыл, как её зовут.
"Нет никого лучше, чтобы возглавить эту операцию, чем... Динн... эээ... Крисуэлл", - сказал он.
Это уже не первый случай, когда 78-летнего президента подводит память на публике. Во время выступления в ноябре 2020 года Байден перепутал имена своей внучки и сына. А в марте этого года он забыл имя министра обороны США Ллойда Остина. Американский генерал был удостоен обращения "парень вон там".
Подпишитесь на нас
129
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 августа 2021, 03:30
|
21 августа 2021, 13:05
|
21 августа 2021, 02:05
|
17 августа 2021, 07:10
|
21 августа 2021, 23:10
|
17 августа 2021, 20:00
|
19 августа 2021, 02:15