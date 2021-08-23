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"Динн... эээ": Байдену хватило пару минут, чтобы забыть главного спасателя США

23 августа 2021, 09:05  •  129 • Политика
Президенту США Джо Байдену хватило пару минут, чтобы забыть имя главного спасателя США, начальницы Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динн Крисуэлл сразу после общения с ней. "Динн… эээ", - "завис" президент во время выступления перед журналистами.
Пообщавшись с Крисуэлл, Байден сразу же забыл, как её зовут.
"Нет никого лучше, чтобы возглавить эту операцию, чем... Динн... эээ... Крисуэлл", - сказал он.
Это уже не первый случай, когда 78-летнего президента подводит память на публике. Во время выступления в ноябре 2020 года Байден перепутал имена своей внучки и сына. А в марте этого года он забыл имя министра обороны США Ллойда Остина. Американский генерал был удостоен обращения "парень вон там".

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