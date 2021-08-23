"Динн... эээ": Байдену хватило пару минут, чтобы забыть главного спасателя США

Президенту США Джо Байдену хватило пару минут, чтобы забыть имя главного спасателя США, начальницы Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динн Крисуэлл сразу после общения с ней. "Динн… эээ", - "завис" президент во время выступления перед журналистами.

Пообщавшись с Крисуэлл, Байден сразу же забыл, как её зовут.

"Нет никого лучше, чтобы возглавить эту операцию, чем... Динн... эээ... Крисуэлл", - сказал он.

Это уже не первый случай, когда 78-летнего президента подводит память на публике. Во время выступления в ноябре 2020 года Байден перепутал имена своей внучки и сына. А в марте этого года он забыл имя министра обороны США Ллойда Остина. Американский генерал был удостоен обращения "парень вон там".