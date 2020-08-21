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"Дима, будешь петарды кидать?": Обнародовано видео подготовки белорусских провокаторов

21 августа 2020, 16:25  •  56 • Политика
Обнародовано видео подготовки белорусских провокаторов, чья задача - устроить столкновения протестующих с милицией.
Кадры подготовки были сняты камерой, установленной в одном из офисов, где собрались провокаторы. На видео можно заметить несколько молодых людей, которые обсуждают будущие беспорядки.
"Дима, будешь петарды кидать?" - спрашивает один из них у товарища.
"Конечно, это моё любимое занятие", - слышится ответ.
Скриншот: Telegram/НТВ
Лидер провокаторов распорядился, чтобы все участники "акции" всегда были в масках и меняли одежду, появляясь на разных митингах. Примечательно, что сами молодые люди в шутку сравнивают себя с боевиками.
Напомним, что протесты в Белоруссии вспыхнули после того, как ЦИК огласил результаты президентских выборов. Сторонники проигравшего кандидата Светланы Тихановской сразу же вышли на улицу, требуя пересмотра итогов голосования.
По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, за минским майданом стоят некие внешние силы, которые намеренно дестабилизируют обстановку в стране, финансируя протестующих и координируя их действия.

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