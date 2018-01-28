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"Дилетант чуть все не испортил": Британская разведка пришла в ярость от комментария про "агрессию Москвы"
28 января 2018, 19:09 • 246 • В мире
Глава Минобороны Британии разозлил разведку словами об "агрессии Москвы"
Стало известно, что в Центре правительственной связи Великобритании остались крайне недовольны тем, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что у Москвы "есть крайне агрессивные планы". Примечательно, что издание The Sunday Times пишет, что "разведка пришла в ярость".
Так, представители Центра правительственной связи Великобритании заявили, что чиновник мог использовать засекреченные сведения, которые нельзя было разглашать. В противном случае опубликованные секретные сведения могут нанести серьезный урон эффективному взаимодействию британской и российской сторон.
"Никто никогда не заходил так далеко в количественных оценках потенциального риска для жизни людей в случае разрушительной атаки на инфраструктуру Великобритании со стороны России, - цитирует издание своего собеседника. - Мы не хотели бы заниматься спекуляциями и поднимать панику. Подобные высказывания - это дилетантство".
Напомним, ранее сообщалось, что глава Минобороны заявил, что Великобритании "угрожает Россия".
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