"Диктатуре Мадуро пришёл конец": США завели по новой "шарманку страха" для Венесуэлы

Вице-президент США Майкл Пенс, выступая в привычном ключе, заявил о том, что Николас Мадуро "хорошо поступит, если не будет испытывать решимости США".

"Диктатуре Мадуро пришёл конец раз и навсегда", - заявил представитель американских властей.

При этом Пенс добавил, что США выступают против того, чтобы власть и оппозиция вели переговоры. "Сейчас не время для диалога, надо действовать", - сказал Пенс. По его словам, в настоящее время в Вашингтоне рассматривают "все варианты действия против Венесуэлы". При этом вице-президент не исключил и вариант военных действий против латиноамериканской республики.

Об этом сообщает "РИА Новости"

Днём ранее вице-президент США назвал нынешнее правительство Венесуэлы, возглавляемое Николасом Мадуро, "сплавом коррумпированной диктатуры с наркомафией".