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"Диктатуре Мадуро пришёл конец": США завели по новой "шарманку страха" для Венесуэлы
02 февраля 2019, 00:39 • 80 • В мире
США продолжают давить на власти Венесуэлы, требуя уступить бразды правления оппозиции, поддерживаемой Вашингтоном. Выступая перед журналистами, вице-президент США Майкл Пенс заявил: "Диктатуре Мадуро пришёл конец раз и навсегда".
Вице-президент США Майкл Пенс, выступая в привычном ключе, заявил о том, что Николас Мадуро "хорошо поступит, если не будет испытывать решимости США".
"Диктатуре Мадуро пришёл конец раз и навсегда", - заявил представитель американских властей.
При этом Пенс добавил, что США выступают против того, чтобы власть и оппозиция вели переговоры. "Сейчас не время для диалога, надо действовать", - сказал Пенс. По его словам, в настоящее время в Вашингтоне рассматривают "все варианты действия против Венесуэлы". При этом вице-президент не исключил и вариант военных действий против латиноамериканской республики.
Об этом сообщает "РИА Новости"
Днём ранее вице-президент США назвал нынешнее правительство Венесуэлы, возглавляемое Николасом Мадуро, "сплавом коррумпированной диктатуры с наркомафией".
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