"Дикое поле": Украина рассказала, при каких условиях прекратится стрельба в Донбассе

Экс-дипломат Роман Бессмертный откровенно высказался о Донбассе в интервью каналу "Обозреватель". Бывший представитель страны считает, что военный конфликт может закончиться, только если полностью выжечь территорию ДНР и ЛНР. Бессмертный настаивает, что конфликт будет затяжным и быстро не закончится.

"Для того чтобы произошла заморозка, надо иметь локальный территориально закрытый конфликт, как в Приднестровье, Нагорном Карабахе", - передаёт РИА Новости.

Но так в Донбассе вряд ли получится. Поэтому единственный "выход" для украинцев - превратить ДНР и ЛНР в выжженное "дикое поле". А предварительно - вывезти с этой территории всех своих сторонников.

"Включена машина, которая будет кровоточить. Просто надо это понять. Нам надо учиться с этим жить, это принять, выстроить систему работы и заняться обустройством нашей жизни", - заявил Роман Бессмертный.