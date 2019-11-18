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"Дикое поле": Украина рассказала, при каких условиях прекратится стрельба в Донбассе

18 ноября 2019, 10:24  •  128 • В мире
Украина наконец определилась, можно ли прекратить военные действия в Донбассе. Бывший представитель страны Роман Бессмертный заявил в интервью "Обозревателю", что можно. Но для этого Донбасс придётся превратить в "дикое поле", передаёт РИА Новости.
Экс-дипломат Роман Бессмертный откровенно высказался о Донбассе в интервью каналу "Обозреватель". Бывший представитель страны считает, что военный конфликт может закончиться, только если полностью выжечь территорию ДНР и ЛНР. Бессмертный настаивает, что конфликт будет затяжным и быстро не закончится.
"Для того чтобы произошла заморозка, надо иметь локальный территориально закрытый конфликт, как в Приднестровье, Нагорном Карабахе", - передаёт РИА Новости.
Но так в Донбассе вряд ли получится. Поэтому единственный "выход" для украинцев - превратить ДНР и ЛНР в выжженное "дикое поле". А предварительно - вывезти с этой территории всех своих сторонников.
"Включена машина, которая будет кровоточить. Просто надо это понять. Нам надо учиться с этим жить, это принять, выстроить систему работы и заняться обустройством нашей жизни", - заявил Роман Бессмертный.

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