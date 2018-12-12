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"Дикое безумие": В Венесуэле рассказали о реакции оппозиции на российские Ту-160
12 декабря 2018, 09:24 • 257 • Политика
Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил о "диком безумии", в которое впала оппозиция из-за визита российских военных самолетов.
Напомним, накануне в Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца ВКС России. Отметим, что на данный момент планируется участие самолетов в совместных полетах с военно-воздушными силами Венесуэлы. Уже известно о первой реакции оппозиции. В частности, как отмечается, люди были удивлены и обескуражены.
"Бедные лидеры оппозиции, вчера попросившие о военной интервенции в Венесуэлу, международные силы приглашались каждый день для вторжения, - пишет в своем микроблоге Диосдадо Кабельо. - И вдруг визит вежливости российской авиации вызывает дикое безумие"
Кабельо также добавил, что, мол, "одно дело вызывать дьявола, а другое - видеть, как он приходит".
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