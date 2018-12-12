"Дикое безумие": В Венесуэле рассказали о реакции оппозиции на российские Ту-160

Напомним, накануне в Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца ВКС России. Отметим, что на данный момент планируется участие самолетов в совместных полетах с военно-воздушными силами Венесуэлы. Уже известно о первой реакции оппозиции. В частности, как отмечается, люди были удивлены и обескуражены.

"Бедные лидеры оппозиции, вчера попросившие о военной интервенции в Венесуэлу, международные силы приглашались каждый день для вторжения, - пишет в своем микроблоге Диосдадо Кабельо . - И вдруг визит вежливости российской авиации вызывает дикое безумие"