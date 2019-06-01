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"Дикий Запад" для Европы: США хотят убить "Северный поток - 2" пятью санкциями
01 июня 2019, 12:09 • 113 • Политика
США хотят убить "Северный поток - 2" пятью санкциями, устроив Европе "Дикий Запад". Речь идет об опубликованном 1 июня законопроекте, подготовленном американскими сенаторами.
Члены Сената США разработали законопроект, направленный против реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2". Документ был внесен на рассмотрение еще в мае, однако 1 июня был опубликован полный текст.
В частности, авторы инициативы предлагают президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу ввести минимум пять видов санкций в отношении лиц, причастных к постройке трубопровода.
"Президент может ввести пять или более санкций… в отношении иностранного лица, если президент решит, что это лицо осознанно... предоставит услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию судну", - указано в заявлении.
Под ограничения могут попасть не только юрлица, но и физлица. Среди перечисленных сенаторами мер нужно выделить следующие санкции:
Более того, сотрудников попавших под санкции компаний могут выслать из Соединенных Штатов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что газовая стратегия, которую Вашингтон пытается навязать Европе, напоминает ему "Дикий Запад". Он отметил, что "Северный поток - 2" является масштабным международным проектом, лишенным политической подоплеки.
Трубопровод станет важным вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, однако Штаты всеми силами пытаются навязать европейским потребителям свой более дорогой СПГ. Несмотря на давление, Москва готова в случае необходимости завершить строительство своими силами.
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