Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Форма технического дефолта»: сможет ли администрация Зеленского приблизить новы...
"Крайним должен был остаться Египет": Американский военный разоблачил ...
Прощай, роуминг: Входящие звонки по России стали бесплатными
Отмена роуминга, омбудсмен по ОСАГО и узаконенный тюнинг: какие изменения ждут р...
Главная / Политика

"Дикий Запад" для Европы: США хотят убить "Северный поток - 2" пятью санкциями

01 июня 2019, 12:09  •  113 • Политика
США хотят убить "Северный поток - 2" пятью санкциями, устроив Европе "Дикий Запад". Речь идет об опубликованном 1 июня законопроекте, подготовленном американскими сенаторами.
Члены Сената США разработали законопроект, направленный против реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2". Документ был внесен на рассмотрение еще в мае, однако 1 июня был опубликован полный текст.
В частности, авторы инициативы предлагают президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу ввести минимум пять видов санкций в отношении лиц, причастных к постройке трубопровода.
"Президент может ввести пять или более санкций… в отношении иностранного лица, если президент решит, что это лицо осознанно... предоставит услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию судну", - указано в заявлении.
Под ограничения могут попасть не только юрлица, но и физлица. Среди перечисленных сенаторами мер нужно выделить следующие санкции:
  • запрет на выдачу лицензий на экспорт регулирующими органами США;
  • запрет на получение займов на общую сумму более 10 миллионов долларов в течение 12 месяцев;
  • запрет на работу с государственным долгом Соединенных Штатов;
  • запрет на проведение платежей в зоне юрисдикции США;
  • запрет на сделки с собственностью США.
Более того, сотрудников попавших под санкции компаний могут выслать из Соединенных Штатов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что газовая стратегия, которую Вашингтон пытается навязать Европе, напоминает ему "Дикий Запад". Он отметил, что "Северный поток - 2" является масштабным международным проектом, лишенным политической подоплеки.
Трубопровод станет важным вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, однако Штаты всеми силами пытаются навязать европейским потребителям свой более дорогой СПГ. Несмотря на давление, Москва готова в случае необходимости завершить строительство своими силами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
31 мая 2019, 19:54
Ходорковский вывел за границу более 50 миллиардов долларов: Стало известно о новых преступлениях олигарха
31 мая 2019, 19:54
Против Порошенко стали расследовать дело о захвате власти
31 мая 2019, 16:39
Новое дело Ходорковского: Всё, чем владеет олигарх, получено преступным путём - ГП
31 мая 2019, 19:54
Путин присвоил имена аэропортам Внуково, Домодедово и Шереметьево
31 мая 2019, 23:09
Путин возглавил консервативное сопротивление в Европе. Это не шутка - западные СМИ
31 мая 2019, 23:09
Ничего не изменилось, но появилась надежда: Саакашвили о метаморфозах Киева
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 июня 2019, 05:39
Партия "Бе-Бе-Бе" рвется в Раду. Негры в Париже насилуют Францию (Армен Гас...
01 июня 2019, 02:24
Эксперты рассказали, чем грозит Косово разрешение переговоров "по-американски&qu...
01 июня 2019, 02:24
"Имена, фамилии, номера телефонов": Спецназ Косово потерял копию плана спец...
01 июня 2019, 02:24
"Крайним должен был остаться Египет": Американский военный разоблачил израи...
01 июня 2019, 02:24
На созванном Зеленским первом собрании СНБО Украины не досчитались одного
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 мая 2019, 05:24
"А в России за это платят": Немецкий полицейский решил применить "шоковую терапию" в отношении любителей снимать аварии
25 мая 2019, 14:24
"Кто не давал собирать обломки?" В твиттере добавили два аргумента к словам голландского политика о вине Украины за MH17
27 мая 2019, 01:54
«Экс-президент активно готовится к защите»: как бывший юрист Януковича пытается лишить Порошенко денег и свободы
26 мая 2019, 17:54
"Радуются совершенно зря": эксперт прокомментировал вердикт трибунала по Керченскому инциденту и реакцию Киева на него
30 мая 2019, 01:39
"Впервые в истории": На Украине официально признали правоту "российской пропаганды" о незаконности войны с Донбассом
29 мая 2019, 22:24
"Когда он уже нажрется?": Очередная шаурма-шутка от Зеленского взбесила украинцев
29 мая 2019, 06:09
"Все стреляли, а этот не успел": В Сети высмеяли "крымские разоблачения" экс-начальника Генштаба Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.