Члены Сената США разработали законопроект, направленный против реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2". Документ был внесен на рассмотрение еще в мае, однако 1 июня был опубликован полный текст.

В частности, авторы инициативы предлагают президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу ввести минимум пять видов санкций в отношении лиц, причастных к постройке трубопровода.

"Президент может ввести пять или более санкций… в отношении иностранного лица, если президент решит, что это лицо осознанно... предоставит услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию судну", - указано в заявлении.

Под ограничения могут попасть не только юрлица, но и физлица. Среди перечисленных сенаторами мер нужно выделить следующие санкции:

запрет на выдачу лицензий на экспорт регулирующими органами США;

запрет на получение займов на общую сумму более 10 миллионов долларов в течение 12 месяцев;

запрет на работу с государственным долгом Соединенных Штатов;

запрет на проведение платежей в зоне юрисдикции США;

запрет на сделки с собственностью США.

Более того, сотрудников попавших под санкции компаний могут выслать из Соединенных Штатов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что газовая стратегия, которую Вашингтон пытается навязать Европе, напоминает ему "Дикий Запад". Он отметил, что "Северный поток - 2" является масштабным международным проектом, лишенным политической подоплеки.

Трубопровод станет важным вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, однако Штаты всеми силами пытаются навязать европейским потребителям свой более дорогой СПГ. Несмотря на давление, Москва готова в случае необходимости завершить строительство своими силами.