"Дикий, но предсказуемый результат": Захарова объяснила "медийный психоз" вокруг RT в Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала диким, но предсказуемым результат давления Германии на Люксембург, после чего последний отказался выдавать лицензию телеканалу RT. Дипломат объяснила, почему вокруг русских журналистов разгорелся "медийный психоз".

В своём Telegram-канале Мария Захарова отметила, что продолжающееся давление на бюро телеканала Russia Today в Германии вызывает серьёзную обеспокоенность положением дел в сфере свободы СМИ в Евросоюзе.

Она напомнила, что медиарегулятор Люксембурга отказался предоставить русскому телеканалу лицензию на организацию спутникового вещания на немецком языке в Европе, указав в качестве причины некие "несоответствия техническим критериям".

"Решение не имеет прецедентов в практике деятельности органа. Это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц", - пишет Захарова.

Она подчеркнула, что запрос RT был составлен в полном соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС. В свою очередь медиарегулятор не только не принял заявку, но и не предложил никаких путей получения лицензии, не указав конкретно, что нужно устранить.

"Рассмотрение заявки происходило на фоне неослабевающей в Германии кампании по настоящей травле телеканала и ряда других отечественных СМИ, сопровождавшейся клеветническими обвинениями, блокировкой банковских счетов и формированием общей атмосферы медийного психоза вокруг присутствия операторов из России в информпространстве страны и Евросоюза в целом", - подчеркивает Захарова.

Она назвала решение Люксембурга недопустимым актом наступления на свободу слова и свободу в целом, осуществлённым в нарушение международных обязательств медиарегулятора в этой сфере.