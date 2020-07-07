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"Дикий, Дикий Запад": Жертвами стрельбы в дни празднования Дня независимости США стали дети

07 июля 2020, 01:00  •  87 • В мире
Жертвами стрельбы в дни празднования Дня независимости США стали, в частности, дети. Всего погибли 32 человека, большей частью в Чикаго и Нью-Йорке. "Дикий, Дикий Запад", - заметил журналист Валентин Богданов.
Собственный корреспондент ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов рассказал в Telegram о том, как в Соединённых Штатах прошли выходные, в которые праздновался День независимости США.
По его данным, за этот период в стране были застрелены 32 человека. Больше всего - в Чикаго. Там ранения получили 63 человека. 17 жителей погибли, в том числе семилетняя девочка Натали Уоллес.
Она просто играла перед домом своей бабушки, когда внезапно рядом остановился автомобиль и трое вооружённых людей начали вести беспорядочный огонь. Ранения получили ещё семь местных, один мужчина сейчас в очень тяжёлом состоянии.
В Нью-Йорке зафиксировано 44 эпизода стрельбы, жертвами стали шесть человек. Пострадали, в частности, два офицера полиции и подросток 14 лет. Притом первые - прямо у полицейского отделения в Бронксе.
Таким образом, количество случаев стрельбы в городе еженедельно удваивается на протяжении последних трёх месяцев, заметил Богданов.
Дикий, Дикий Запад на восточном побережье США. Но не только на восточном. Другие горячие точки - Кливленд, Омаха, Мемфис, Северная Каролина, - добавил журналист.

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