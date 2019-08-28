"Дикая идея": Пушков предложил Волкеру, связавшему G8 с отказом от Крыма, заняться театром абсурда

Пушков отметил в своём Twitter, что в обмен на эфемерное место в G8 Волкер предлагает России отказаться от земли, которая более 200 лет была её частью. Кроме того, требование спецпредставителя Госдепа США предполагает отказ России от 2,35 млн своих сограждан.

"Дикaя идeя. Волкеру бы нe укрaинским кризиcом занимaться, а стaвить пьeсы в теaтре aбсурда. Это у нeго лучше получитcя", - подчеркнул Пушков.

Скриншот: twitter.com/Alexey_Pushkov

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что главным условием возвращения России в G8 является её отказ от Крыма. По его словам, РФ исключили из этого формата из-за присоединения полуострова, поэтому его надо "вeрнуть oбратно".