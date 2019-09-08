"Дичайшая болтанка": Об экстремальном полете с Путиным рассказал командир борта номер один

Бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин стал героем передачи телеканала НТВ "Новые русские сенсации". Чуть раньше об одной из частей его рассказа мы говорили - командир борта номер один рассказал, как готовят еду для президента России Владимира Путина в полете. Еще одна часть - это детали экстремальной посадки с первым лицом.

Как оказалось, с Путиным на борту Федорушкину довелось попасть в "болтанку".

"Мы взлетаем. И на эшелоне пять-шесть метров попадаем в дичайшую болтанку. Это турбулентность в ясном небе", - вспоминал пилот в интервью журналистам.

Ситуация осложнилась тем, что во время полета управление на себя взял автопилот. И на одну треть хода была ограничена работа руля. В результате "набирали девять тысяч километров", и трясти начало так сильно, что "если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолок оказались". В результате посадить борт успешно удалось в Пулково (Санкт-Петербург), продолжил пилот.

По словам пилота, после инцидента Путин вызвал его к себе в кабинет, чтобы выяснить, что именно произошло.

"Вероятность слететь с полосы была 90%. Но мы справились", - окончил свой рассказ пилот.