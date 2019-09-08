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"Дичайшая болтанка": Об экстремальном полете с Путиным рассказал командир борта номер один
08 сентября 2019, 18:24 • 111 • Политика
Об экстремальном полете с Путиным рассказал командир борта номер один. По его словам, один раз пришлось попасть в "дичайшую болтанку", а потом его вызвали в кабинет к первому лицу.
Бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин стал героем передачи телеканала НТВ "Новые русские сенсации". Чуть раньше об одной из частей его рассказа мы говорили - командир борта номер один рассказал, как готовят еду для президента России Владимира Путина в полете. Еще одна часть - это детали экстремальной посадки с первым лицом.
Как оказалось, с Путиным на борту Федорушкину довелось попасть в "болтанку".
"Мы взлетаем. И на эшелоне пять-шесть метров попадаем в дичайшую болтанку. Это турбулентность в ясном небе", - вспоминал пилот в интервью журналистам.
Ситуация осложнилась тем, что во время полета управление на себя взял автопилот. И на одну треть хода была ограничена работа руля. В результате "набирали девять тысяч километров", и трясти начало так сильно, что "если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолок оказались". В результате посадить борт успешно удалось в Пулково (Санкт-Петербург), продолжил пилот.
По словам пилота, после инцидента Путин вызвал его к себе в кабинет, чтобы выяснить, что именно произошло.
"Вероятность слететь с полосы была 90%. Но мы справились", - окончил свой рассказ пилот.
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