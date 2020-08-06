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"Дезинформация на службе Кремля": Русские дипломаты поймали Госдеп США на абсурде

06 августа 2020, 11:35  •  123 • Политика
Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало доклад из Госдепа США о "столпах российской дезинформации". Русские дипломаты поймали коллег на абсурде, отметив, что "любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб".
Напомним, ранее Годеп США представил доклад Центра глобального взаимодействия при американском внешнеполитическом ведомстве. В документе указывалась информация о "столпах российской дезинформации".
"Экосистема пропаганды, которую продолжает культивировать Россия, не остаётся без оппонентов. Ей противостоит процветающее сообщество, которое состоит из правительств, организаций гражданского общества, прессы и граждан по всему миру, отказывающихся терпеть эту тактику", - говорится в сообщении Госдепартамента.
Посольство РФ в Вашингтоне на своей официальной странице в Facebook прокомментировало этот доклад, отметив, что американским коллегам "крайне не нравится существование альтернативных источников информации" и "для их дискредитации задействованы серьёзные ресурсы".
"Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб", - говорится в сообщении посольства.
Русские дипломаты поймали Госдеп США на абсурде, приведя в пример то обстоятельство, что в "официальные правительственные коммуникации" их коллеги включили и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, а также одну из частных радиостанций. Русские дипломаты не без иронии порекомендовали коллегам подписаться на три официальных сайта российских властей: сайт Кремля, сайт правительства и сайт МИД РФ. И именно оттуда брать официальную информацию.
"Если это - вершина всей конструкции, которую американские коллеги так тщательно выстраивали, то она больше походит на карточный домик", - считают в посольстве.
Здесь же, основываясь на докладе Госдепа, сделали предупреждение критикующим США российским и иностранным СМИ. Русские дипломаты обратили внимание, что эти СМИ "могут и почти наверняка станут предметом тщательного изучения", а их ресурсы в американских соцсетях "рискуют быть в итоге заблокированными без объяснения причин".
"Упомянутый доклад - попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира", - резюмировали дипломаты.

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