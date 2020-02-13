"Действует в своих интересах": Русский генерал упрекнул Эрдогана в несогласованности

В последние дни ситуация в сирийском Идлибе заметно накаляется. Масла в огонь подлил сегодня и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пригрозив атакой против режима Башара Асада.

Больше того, он даже позволил себе бросить обвинения в адрес Москвы и Дамаска в том, что они, мол, воюют не против террористов, а бьют по мирным жителям.

Член Высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия", глава Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов прокомментировал в беседе с "Дни.ру" сложившуюся ситуацию. Как отмечает СМИ, эксперт полагает, что турецкий лидер ведёт себя не по-джентльменски.

В частности, русский генерал напомнил о том, что с Эрдоганом Россия дружит и даже пытается выстроить работу по борьбе с террористами в САР. Но тут же эксперт бросил справедливый упрёк в адрес президента Турции в несогласованности его действий.

"Мы понимаем, что очень часто он действует несогласованно, в своих интересах", - подчеркнул Михайлов.

Отвечая на вопрос журналистов, он ответил, что сам на действия турецкого лидера "реагировал бы спокойно".