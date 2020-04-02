"Действовать на опережение": Специальное обращение Путина в трёх главных пунктах

Первое специальное обращение президента России Владимира Путина состоялось 25 марта. Тогда Путин также говорил о принимаемых особых мерах в связи с распространением коронавируса в России. Сегодня же он дополнил сказанное. Если в конце марта нам сообщили об одной нерабочей неделе, то теперь главной новостью стало продление этого режима до 30 апреля. Но с некоторыми оговорками.

Выходные до 30 апреля. Да, но нет

Своё выступление Владимир Путин начал с благодарности врачам, которые сегодня на переднем фланге борьбы. Кроме того, президент добавил, что благодарит каждого, кто ответственно относится к периоду самоизоляции, заботится о себе, своих близких, об окружающих, не допуская распространения заразы, поразившей сегодня весь мир.

"Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам", - добавил президент.

Кроме того, Путин напомнил, что сегодня свой долг выполняют и сотрудники других сфер деятельности - и экстренных служб, и торговых объектов. Работают волонтёры, добровольцы, страна объединилась в борьбе с распространением вируса.

В целом, угроза в России и мире сохраняется. Этим и обусловлены принимаемые решения.

"Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире ещё не пройден. В том числе и в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно".

Все работники должны сохранить заработную плату, добавил президент России.

Полномочия для глав регионов

Владимир Путин напомнил, что ситуация с распространением COVID-19 в стране разная. Если в Москве прирост заболевших огромный, то в ряде регионов не зафиксировано ни одного случая. А значит, объявленный режим нерабочих дней может корректироваться на местах.

"У нас большая, очень большая страна. Разная плотность населения. Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей. Например, в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается. А есть регионы, которых, к сожалению, всё меньше и меньше, где ещё не зафиксировано, слава Богу, ни одного случая заболевания".

К слову, Путин добавил, если ситуация начнёт меняться в регионах с критическим количеством заболевших, и там можно будет пересмотреть сроки самоизоляции. Таким образом, в целом, в одних точках России придётся принимать более жёсткие меры, в других - меры щадящие, но "при сохранении высокого уровня готовности, сейчас достаточно локальных, точечных решений". Учитывая особенности решений, главам регионам России дадут дополнительные полномочия.

"До конца текущей недели они (главы регионов. - Ред.) должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории - как с точки зрения обеспечения здоровья и безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры".

Работа на опережение принципиально важна

Президент подчеркнул, что России удаётся переломить ситуацию, пусть и не во всех регионах. В Москве, в сожалению, дела пока обстоят не так хорошо, как хотелось бы.

"Что считаю принципиально важным. Нам в целом пока удается оградить от серьёзной угрозы людей старших поколений. Не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, вузах, других учебных заведениях. Естественно, встаёт вопрос, что необходимо делать дальше, какими будут наши решения", - подчеркнул российский лидер.

Несмотря на то, что регионы России вправе принимать решения обособленно, федеральный центр оставляет на контроле происходящее. Например, если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий или, например, образовательных, научных организаций, регионы будут обязаны согласовывать такие решения с федеральным правительством.

"Сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти. Федеральным, региональным, муниципальным. Поэтому поручил своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов. Вся информация должна поступать в Координационный совет при правительстве Российской Федерации по борьбе с коронавирусом. Обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений", - сказал президент России.

В завершение Путин подчеркнул, как важно сегодня сохранить рабочие места. А также добавил: именно эффективная экономика станет ключом к решению проблем.

"Даже короткое время этой недели показало, что, когда мы понимаем сложность ситуации, нам удается снизить риски. Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надёжно. И самое главное - на опережение. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы", - заключил президент.