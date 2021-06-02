"Действия Белоруссии были опасными": Латвия требует покарать Минск как можно скорее

Глава МИД Латвии призывает как можно скорее применить к Белоруссии секторальные санкции, а также поддержать белорусское гражданское общество.

В Латвии потребовали как можно скорее наложить на Белоруссию секторальные санкции в связи с инцидентом с посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Призыв обложить Белоруссию санкциями прозвучал на видеоконференции министров иностранных дел стран Балтии и Северной Европы. Глава МИД Латвии заявил, что действия Белоруссии являются опасными, а потому страна должна быть немедленно наказана.

Действия Белоруссии были опасными, поэтому необходимо как можно скорее ввести секторальные санкции, одновременно продолжая поддерживать белорусское гражданское общество,

- приводит пресс-служба слова главы МИД Латвии.

Также министр поблагодарил своих коллег за солидарность и поддержку в связи с высылкой посольства Латвии из Минска в полном составе. Причиной столь радикальных мер стали действия мэра Риги, который самовольно снял государственные флаги Белоруссии и заменил их на БЧБ-флаги сотрудничавших с нацистами белорусских националистов, которые теперь использует белорусская оппозиция.