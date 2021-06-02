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"Действия Белоруссии были опасными": Латвия требует покарать Минск как можно скорее
02 июня 2021, 20:35 • 113 • Политика
Глава МИД Латвии призывает как можно скорее применить к Белоруссии секторальные санкции, а также поддержать белорусское гражданское общество.
В Латвии потребовали как можно скорее наложить на Белоруссию секторальные санкции в связи с инцидентом с посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Призыв обложить Белоруссию санкциями прозвучал на видеоконференции министров иностранных дел стран Балтии и Северной Европы. Глава МИД Латвии заявил, что действия Белоруссии являются опасными, а потому страна должна быть немедленно наказана.
- приводит пресс-служба слова главы МИД Латвии.
Также министр поблагодарил своих коллег за солидарность и поддержку в связи с высылкой посольства Латвии из Минска в полном составе. Причиной столь радикальных мер стали действия мэра Риги, который самовольно снял государственные флаги Белоруссии и заменил их на БЧБ-флаги сотрудничавших с нацистами белорусских националистов, которые теперь использует белорусская оппозиция.
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