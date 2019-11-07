Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Переговоры Молдовы и Приднестровья в Баварии не увенчались успехом
Депутат Рашкин не планирует извиняться за свои высказывания о вице-спикере СФ
В горах российским солдатам помогут лошади и «Тигры»
«Проще закрыть человека»: мужчине дали 12 лет за педофилию, несмотря на опроверж...
Главная / В мире

"Действительно оказался тряпкой": Украинский журналист нажаловался в СБУ на жителя Рубежного, заткнувшего его парой фраз

07 ноября 2019, 14:09  •  331 • В мире
Сотрудник украинского телеканала ICTV пожаловался на жителя города Рубежного в СБУ и МВД после того, как мужчина резко ответил ему на вопрос: "Если можно было бы вернуться в 2014 год?" Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, комментируя ситуацию, признал, что его украинский коллега "действительно оказался тряпкой".
Репортёр украинского телеканала ICTV Владислав Круглов "всё-таки оказался тряпкой", написал в своём Telegram-канале военкор Александр Коц.
Он рассказал, что его украинский коллега нажаловался в СБУ и МВД на жителя города Рубежного, который ранее дал ему интервью.
"Сделаем сепаратиста известным, ведь он так хотел, чтобы его показали!" - написал Круглов, публикуя урезанный репортаж.
Накануне в Сети был опубликован отрывок разговора Круглова с жителем Рубежного, в котором последний заявил, что если бы его земляки знали, какой бардак будет твориться, то Рубежное сразу бы "встало и ушло на ту сторону, чтобы всего этого бардака не видеть".
Круглов спросил: "На сторону России?" На что мужчина возмущённо ответил: "При чём тут Россия". Он осадил молодого журналиста, который доказывал ему, что за пять лет "многое изменилось".
"Ты, конечно, скажешь, что на Майдан люди "пошли в едином порыве". А что получилось в результате? Мы оказались глубоко в... И продолжаем погружаться дальше", - заявил житель Рубежного.
"Такие стандарты журналистики. Может, ещё и медаль дадут за бдительность", - прокомментировал поступок Круглова Коц.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



331
Источник
Похожие новости
07 ноября 2019, 14:09
Израильская ракета "Праща Давида" промахнулась и попала к российским военным
06 ноября 2019, 18:24
«Доверия нет»: как угроза Анкары вернуть домой задержанных за терроризм европейцев может повлиять на отношения с ЕС
06 ноября 2019, 18:39
"Признать Крым российским": В США назвали шаги, необходимые для улучшения отношений с Россией – NI
07 ноября 2019, 07:39
Катрин Денёв забрали в больницу в Париже. Диагноз не сообщают
07 ноября 2019, 00:54
Сила мысли: как Пентагон собирается противодействовать России в сфере технологий искусственного интеллекта
07 ноября 2019, 01:09
США укрепляют «руку Путина» в космосе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 ноября 2019, 02:54
"Ничего себе у вас велодорожки!": Путин пригрозил кулаком просителю 451 миллиона
03 ноября 2019, 10:09
Украина. Египетский сценарий
01 ноября 2019, 06:09
Миллионы пенсионеров отказываются от трудовых: Как правительство при пухнущем бюджете вредит само себе и людям
01 ноября 2019, 12:39
"Сдал, ужасно смотреть": Внешний вид Зеленского выдал его личные проблемы
02 ноября 2019, 14:39
"Коридор позора" Зеленского: Президенту Украины устроили "тёплую встречу" в Тернополе
04 ноября 2019, 08:54
Облетать Россию слишком дорого: Украина приготовилась к печальному сценарию
03 ноября 2019, 23:09
Напуганные гибелью товарищей грузинские снайперы рассказали правду о Евромайдане
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.