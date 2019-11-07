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"Действительно оказался тряпкой": Украинский журналист нажаловался в СБУ на жителя Рубежного, заткнувшего его парой фраз
07 ноября 2019, 14:09 • 331 • В мире
Сотрудник украинского телеканала ICTV пожаловался на жителя города Рубежного в СБУ и МВД после того, как мужчина резко ответил ему на вопрос: "Если можно было бы вернуться в 2014 год?" Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, комментируя ситуацию, признал, что его украинский коллега "действительно оказался тряпкой".
Репортёр украинского телеканала ICTV Владислав Круглов "всё-таки оказался тряпкой", написал в своём Telegram-канале военкор Александр Коц.
Он рассказал, что его украинский коллега нажаловался в СБУ и МВД на жителя города Рубежного, который ранее дал ему интервью.
"Сделаем сепаратиста известным, ведь он так хотел, чтобы его показали!" - написал Круглов, публикуя урезанный репортаж.
Накануне в Сети был опубликован отрывок разговора Круглова с жителем Рубежного, в котором последний заявил, что если бы его земляки знали, какой бардак будет твориться, то Рубежное сразу бы "встало и ушло на ту сторону, чтобы всего этого бардака не видеть".
Круглов спросил: "На сторону России?" На что мужчина возмущённо ответил: "При чём тут Россия". Он осадил молодого журналиста, который доказывал ему, что за пять лет "многое изменилось".
"Ты, конечно, скажешь, что на Майдан люди "пошли в едином порыве". А что получилось в результате? Мы оказались глубоко в... И продолжаем погружаться дальше", - заявил житель Рубежного.
"Такие стандарты журналистики. Может, ещё и медаль дадут за бдительность", - прокомментировал поступок Круглова Коц.
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