"Действительно оказался тряпкой": Украинский журналист нажаловался в СБУ на жителя Рубежного, заткнувшего его парой фраз

Репортёр украинского телеканала ICTV Владислав Круглов "всё-таки оказался тряпкой", написал в своём Telegram-канале военкор Александр Коц.

Он рассказал, что его украинский коллега нажаловался в СБУ и МВД на жителя города Рубежного, который ранее дал ему интервью.

"Сделаем сепаратиста известным, ведь он так хотел, чтобы его показали!" - написал Круглов, публикуя урезанный репортаж.

Накануне в Сети был опубликован отрывок разговора Круглова с жителем Рубежного, в котором последний заявил, что если бы его земляки знали, какой бардак будет твориться, то Рубежное сразу бы "встало и ушло на ту сторону, чтобы всего этого бардака не видеть".

Круглов спросил: "На сторону России?" На что мужчина возмущённо ответил: "При чём тут Россия". Он осадил молодого журналиста, который доказывал ему, что за пять лет "многое изменилось".

"Ты, конечно, скажешь, что на Майдан люди "пошли в едином порыве". А что получилось в результате? Мы оказались глубоко в... И продолжаем погружаться дальше", - заявил житель Рубежного.

"Такие стандарты журналистики. Может, ещё и медаль дадут за бдительность", - прокомментировал поступок Круглова Коц.