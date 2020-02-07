"Действительно хотелось бы...": На Украине журналистов заподозрили в "подслушивании" откровений Гончарука о Зеленском

В офис украинского телеканала "1+1" пришли силовики. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что сотрудники правоохранительных органов заинтересовались журналистами из-за уголовного дела о прослушивании премьер-министра страны Алексея Гончарука. На обвинения публично ответил руководитель департамента журналистских проектов "1+1" Максим Шиленко. Он признался, что журналисты "действительно хотели бы иметь такие средства, чтобы мы могли писать премьера, любого". Однако пока они ими не располагают, сообщает РИА Новости.

В начале 2020 года в интернете появилась запись, якобы сделанная на совещании, посвящённом курсу гривны, где премьер-министр Украины Алексей Гончарук критически высказывается о президенте Владимире Зеленском. В ролике "Как обмануть президента" мужской голос говорит, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономического процесса". При этом человек, похожий на Гончарука, признаётся, что тоже плохо разбирается в этом вопросе, и называет себя "профаном".

Алексей Гончарук заявил, что это вброс, который организовали его недоброжелатели. Он категорически отрицал подлинность записи. Но после скандала всё равно подал в отставку. Свой поступок Гончарук объяснил странно: он утверждал, что хочет "подтвердить своё доверие" Зеленскому.

Правда, президент Украины его отставку не принял. В ответ на это Гончарук написал в соцсетях, что его команда "готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране".