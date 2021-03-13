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"Деятельность по развалу России набирает обороты": В Москве пресекли провокацию Ходорковского

13 марта 2021, 18:20  •  381 • Политика
В Москве пресекли провокацию Михаила Ходорковского. Именно так назвал организованный олигархом форум депутатов Роман Голованов: "Деятельность по развалу России набирает обороты". В результате в полицейские участки были доставлены порядка 200 граждан.
Организованный незаконно форум депутатов в Москве обернулся массовыми задержаниями, передаёт портал главного управления МВД РФ по столице.
Данную встречу с большим количеством участников пытались провести в обход санитарно-эпидемиологических правил. В результате в полицейские участки были доставлены порядка 200 граждан.
Агентство РИА Новости, ссылаясь на данные представителя московской ОНК Марины Литвинович, написало, что среди задержанных оказались, в частности, депутаты Юлия Галямина, Евгений Ройзман, Илья Яшин.
Данное мероприятие объединило сторонников беглого миллиардера Михаила Ходорковского. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов написал в своём Telegram-канале aavst, что в Кремле данный форум якобы восприняли как попытку "создания партии Ходорковского из легально избранных представителей власти": "Ходорковский vs Путин".
Сам олигарх сделал репост данного поста в своём Telegram-канале и добавил: "Бункерные страхи".
Ситуацию также прокомментировал корреспондент "Комсомольской правды" Роман Голованов. Он подчеркнул в своём Telegram-канале, что организаторы московского форума, представители "Открытой России"*, знали, что "начнётся винтилово". Однако на то и была ставка.
Зачем? Желание хайпануть. […]. Сознательная провокация. И ничего больше. […]. Его [Ходорковского] деятельность по развалу России набирает обороты, - заметил журналист.
*Признана в России иноагентом

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