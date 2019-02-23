"Деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти": Гаспарян про слова Серебрякова о России

Актер Алексей Серебряков обвинил Россию в "разжигании войн" по всему миру. Политолог и публицист Армен Гаспарян считает, что российские "деятели культуры соревнуются, кто вызовет больше ненависти" у российской аудитории.

Уехавший в Канаду актер Алексей Серебряков обвинил Россию на форуме в Лондоне в том, что она за последние 20 лет "создала несколько войн". Заявление артиста прокомментировал для Царьграда политолог, историк и публицист Армен Гаспарян.

Он отмечает, что эпоха, когда талантливый артист был одновременно голосом поколения и безусловным моральным авторитетом, к сожалению, уже давным-давно закончилась. По мнению эксперта, часть российских деятелей культуры, судя по всему, поставила перед собой "сверхзадачу" сделать так, чтобы их максимально не любила российская аудитория. И именно ради этого делаются подобного рода заявления.

Гаспарян отмечает, что Алексей Серебряков - это талантливый актер, у которого было много запоминающихся ролей. Сейчас он "живет в Канаде, но снимается, то есть зарабатывает деньги, почему-то всё ещё в России". При этом позволяет себе делать о ней такие заявления.

"Обидно даже иногда становится за то, что талантливые актеры демонстрируют таким образом свою вопиющую некомпетентность", - сказал Армен Гаспарян.

Если таким образом Серебряков пытался затмить созданные когда-то в кинематографе образы, то это ему, без сомнения, удалось, считает эксперт. Если же актер таким способом пытался привлечь к себе какую-то дополнительную аудиторию, то результат весьма сомнителен.

"Процент людей, разделяющих подобного рода ересь, известен, и вовсе он невысок. Не знаю, на месте наших деятелей культуры, некоторых, лучше бы они молчали, вот правда. Не позорились бы", - подчеркивает публицист.

Гаспарян добавил, что произошедшее для него весьма и весьма огорчительно. Потому что обычно запоминается самое последнее. А последнее - вот это вот всё.