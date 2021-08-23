"Деятели без совести, души и сердца": Косачёв о запрете Украины на посещение могилы деда

Константину Косачёву запретили въезд на Украину для посещения братской могилы, где похоронен его дед. "Мерзко от ощущения, что в нынешней украинской власти засели деятели без совести и без памяти, без души и без сердца", - прокомментировал ситуацию политик.

Украина не дала разрешения посетить могилу героев Великой Отечественной войны вице-спикеру Совета Федерации Константину Косачёву, несмотря на то что там похоронен его дед. О произошедшем политик рассказал на своей странице в Facebook.

Речь идёт о братской могиле в селе Чемужовка Харьковской области. Недавно там были установлены две мемориальные плиты с именами 127 героев Великой Отечественной. Среди них был родной брат его бабушки - двоюродный дед сенатора.

Константин Косачёв, как и положено, запросил по официальным каналам разрешение въехать в страну и посетить могилу родственника. В дипломатической ноте он подчеркнул, что визит будет носить исключительно частный и гуманитарный характер. В МИД Украины ответили, что пустят политика только при условии "прекращения российской агрессии", "деоккупации Крыма" и "компенсации причинённых убытков".

Ну что тут скажешь… Мерзко от ощущения, что в нынешней украинской власти засели деятели без совести и без памяти, без души и без сердца,

- прокомментировал случившееся Константин Косачёв на своей странице в соцсети.