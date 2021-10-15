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"Девять сценариев войны с Россией": В офисе Зеленского рассказали о плане Украины

15 октября 2021, 20:50  •  137 • Политика
На Украине рассказали о девяти сценариях войны с Россией. Ими поделился советник главы офиса президента Арестович.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского рассматривают девять сценариев нападения России. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, в Киеве исходят из того, что война с Москвой уже идёт. При этом эта "война" может пойти по пути эскалации и приобрести вид полномасштабного конфликта, попытался объяснить Арестович.
Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются. По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны,
- сказал советник главы офиса президента Украины.
Он добавил, что Киев готов сотрудничать с НАТО. Арестович заявил, что Украина планирует производство совместно с США вооруженной военной техники и строительство научно-исследовательского центра по БПЛА вместе с Турцией.
Напомним, что когда Россия проводила военные учения неподалёку от границ Украиной, то в Киеве это вызвало настоящую панику. Депутаты Верховной рады всерьёз обсуждали, есть ли ещё время сбежать из страны или уже поздно.

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