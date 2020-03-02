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"Девочки, вы больные?": Турецкие радикалы угрожают русскому военкору смертью
02 марта 2020, 15:35 • 125 • Политика
Турецкие радикалы открыто пригрозили смертью Евгению Поддубному. "Девочки, вы больные?" - перенял дипломатичный опыт Сергея Лаврова русский военкор.
Турецкие радикалы продолжают угрожать русскому военкору Евгению Поддубному - обещания расправы они шлют прямиком в личные сообщения в социальных сетях.
"Турецкие фанбои продолжают слать проклятия и сулить страшную кару", - отмечает военкор.
Поддубный в этой неприятной ситуации не теряет чувство юмора.
"Отвечаем дипломатично, в стиле ЛСВ (Лавров Сергей Викторович. - Ред.), - пишет он. - Девочки, вы больные?"
Фото: Скриншот Telegram/Поддубный
Ранее сообщалось, что турецкие сетевые борцы создали аналог украинского экстремистского сайта "Миротворец", куда внесли российских журналистов, военных корреспондентов, которые ведут репортажи из военных точек в Сирии.
Группа Поддубного была объявлена "агентами сирийского режима", которые якобы снимают "расположение турецких ВС на сирийской земле при помощи БПЛА" и передают эти данные сирийским военным.
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